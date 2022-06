Este jueves, la ministra del Deporte, Alexandra Benado, se reunió con sus pares de Argentina, Paraguay y Uruguay para avanzar en los lineamientos de la candidatura conjunta para el Mundial de Fútbol de 2030.

La instancia contó con la participación virtual del presidente de la ANFP, Pablo Milad, además de los timoneles de las federaciones de los países involucrados en el proyecto. El mandamás de la Conmebol, Alejandro Domínguez, también fue parte de la conferencia de manera telemática.

La reunión se realizó en el Palacio de López, la sede del Ejecutivo en Paraguay. El vicepresidente de esa nación, Hugo Velásquez, entregó detalles de lo conversado. “El objetivo de esta instancia es relanzar la intención de los cuatro países de llevar adelante el Mundial 2030. Es un objetivo que tenemos hace bastante tiempo y luego de la pandemia volvemos a tener la decisión”, manifestó la autoridad.

En la misma línea, Velásquez aseguró que se determinó formar una mesa de la trabajo la cual estará “en menos de un mes en Montevideo”.

El vicepresidente paraguayo agregó que la candidatura no tendrá la fuerza económica ante propuestas de otros continentes, pero apeló a la importancia de Sudamérica en el desarrollo del fútbol. “Dejamos en claro que nosotros no podemos competir económicamente con las grandes potencias mundiales. Nosotros no tenemos sus recursos, pero vamos a retribuir a la historia del fútbol. La primera Copa del Mundo fue un Sudamérica y somos el lugar que exporta a los mejores jugadores”, apuntó.

De momento, España y Portugal han manifestado su intención de presentar su candidatura conjunta para la Copa del Mundo de 2030, mientras que medios europeos como El País han asegurado que China desestimará la opción de lanzarse como contendiente.