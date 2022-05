Colo Colo solicita donantes de sangre para ayudar a Lizardo Garrido

El histórico de Colo Colo, Lizardo Garrido, se encuentra en un delicado estado de salud luego de estar internado en la Clínica Alemana y ser diagnosticado con una leucemia linfoblástica.

Es por esto que el “Cacique” solicitó donantes de sangre para ayudar al exzaguero albo. “Colocolinas y colocolinos, uno de nuestros máximos referentes e ídolos del club, Lizardo “Chano” Garrido está atravesando un complicado momento de salud”, indicó en su sitio web.

Colo Colo señaló que los requisitos para participar en la donación en ayuda de Lizardo Garrido son: tener más de 18 años y menos de 65, no estar en ayunas, no haber ingerido alcohol en las últimas 12 horas, no haber tenido hepatitis después de los 12 años, no estar embarazada y llevar documento de identidad con fotografía.

Las personas que no pueden donar son:

Diabéticos insulinodependientes.

Quienes se han inyectado drogas a través de la piel o venas.

Portadores de infección por VIH (SIDA), virus de hepatitis B o C, enfermedad de Chagas, entre otros.

Personas que tienen enfermedades crónicas (riñón, hipertensión arterial, pulmón, corazón, etc.).

Epilépticos que están en tratamiento.

Personas que han ejercido el comercio sexual (prostitución).

Quienes han presentado alguna enfermedad respiratoria o fiebre en las últimas 2 semanas.

Personas que han estado en contacto con un caso confirmado o sospechoso de COVID-19.

Además, quienes quieran donar sangre deben esperar:

1 semana si estás tomando antibióticos.

3 meses de tu última donación en el caso de los hombres.

4 meses de tu última donación, en el caso de las mujeres.

6 meses si te has tatuado o perforado las orejas u otra parte del cuerpo.

Si recibiste transfusiones de sangre o derivados, 12 meses.

Tu pareja sexual ha tenido hepatitis B o C en los últimos 12 meses.

Has tenido relaciones sexuales con personas desconocidas, 12 meses.

El lugar de atención es en Av. Manquehue 1410, piso 1, pasillo central, frente a Urgencia General. El horario es de 9:00 a 19:00 horas. Los contactos son (+56) 22210 1359 y bancodesangre@alemana.cl.