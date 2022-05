Lizardo Garrido: “Este es el partido más importante en mi vida y es el que tengo que ganar”

Tras encontrarse internado desde el jueves en la Clínica Alemana y ser diagnosticado con una leucemia linfoblástica, Lizardo Garrido habló por primera vez públicamente sobre su estado de salud. “Voy a dar la lucha hasta el final, de eso estoy seguro”, planteó en diálogo con LUN desde la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del recinto ubicado en el sector oriente de Santiago.

“En Colo Colo me enseñaron desde chico que la lucha hay que darla hasta el final, a no entregarse nunca, que se puede jugar bien o mal pero que tienes que dejar la vida en la cancha. Este es el partido más importante de mi vida y es el que tengo que ganar”, aseguró Lizardo Garrido, que explicó los problemas de salud que ha sufrido en los últimos días.

“Comenzó con el herpes que tenía en mi brazo derecho, con formas de manchas blancas que me causaban mucho dolor. Fui al doctor, me hicieron exámenes y me detectaron leucemia“, sostuvo.

El acompañamiento a Lizardo Garrido

En la conversación con LUN, el “Chano” comentó que ex compañeros en Colo Colo, como Marcelo Barticciotto, Raúl Ormeño y Carlos Caszely han podido acompañarlo en la Clínica Alemana. Todos buscando acompañarlo y brindarle ánimos en el proceso de recuperación física que arranca a sus 64 años.

“Empiezo con el tratamiento esta semana. Sé que tengo una cuestión grave y difícil, por eso estoy en la UCI. No tengo palabras de agradecimiento para toda esta gente que me ha tratado como rey“, cerró quien es jefe de captación de cadetes en Colo Colo, donde su presidente, Alfredo Sthöwing, ya se comunicó también con él.