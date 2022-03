Cristian Paulucci respondió las críticas del Presidente Boric: “Ojalá pueda venir al estadio, usó un término que no me gustó”

El técnico de Universidad Católica, Cristian Paulucci, respondió en conferencia de prensa a las críticas que realizó el Presidente Gabriel Boric al juego de los cruzados, club del cual es hincha.

En el diálogo con ADN el día lunes, el mandatario aseguró que “si ya nos pillaron el diseño, hay que innovar un poco; el reemplazo de Valber Huerta ha sido muy difícil y lo de tres centrales hay que evaluarlo”, sostuvo.

Cristian Paulucci reparó en los conceptos del Presidente Gabriel Boric, pero dijo entender su fanatismo. “Todos estamos en condiciones de poder decir cosas y más, como hincha, tener enojos cuando se pierde. Es lógico, por la pasión. Ojalá pueda venir al estadio. Usó un término que no me gustó, “un desastre”, y se ve que como no viene al estadio no vio el partido. Tendríamos que haber sido justo ganador”, aseguró.

“No me molesta, tiene todo el derecho de opinar. Antes opinaba bien del equipo. Como entrenador sé que cuando las cosas son buenas van a decir cosas bonitas y cuando no son tan buenas no van a decir cosas tan lindas. Lo respeto por eso. Le deseo que tenga una muy buena gestión, creo que tiene muchísima capacidad, me gusta como es“, profundizó.

“Es hincha de Católica, hay que apoyarlo, tenemos que seguir trabajando y él también por las cosas que prometió y a las que les va a tener que dedicar mucho tiempo para darle al país los cambios que realmente necesita“, planteó el técnico de los cruzados junto con compartir un tweet de la máxima autoridad del país donde alababa el juego de la UC el año pasado.

Que alegría ver jugar así a la Cato. Que bien nos ha hecho el Pipe Gutiérrez, que lindo Buonanotte con Orellana, la consolidación del Zanahoria, la jerarquía de Zampedri, la solvencia de Valber, el Chapa por si mismo. Y Paulucci, gracias por devolver la alegría al juego profe! — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) October 7, 2021

Cristian Paulucci y el futuro de Universidad Católica

El técnico argentino insistió en su optimismo de cara al siguiente partido, donde el domingo visitarán a O’Higgins en Rancagua buscando dejar atrás las tres derrotas consecutivas que acumula el tetracampeón del fútbol chileno en el Torneo Nacional 2022.

“Todos los equipos estamos compactos, el torneo es muy parejo y cualquiera le puede ganar a cualquiera. Es un gran rival, que cambió alineación y lo ha hecho en diferentes ocasiones según lo que disponga su entrenador. Hay que ver qué tiene pensado en su cabeza, pero estamos tranquilos. Manejamos alternativas y analizaremos qué pararemos nosotros”, comentó en función de lo que pueda hacer el equipo de Mariano Soso.

“Van seis fechas. Hay preocupación, sabemos las responsabilidades que tenemos y los errores a corregir. Este equipo tiene un montón de virtudes. Lo que pasó es culpa nuestra, el no convertir todo lo que nos creamos. No hay que dramatizar y trabajar el finiquito para ser contundente. Estoy muy tranquilo. Faltan 24 fechas mas la Copa Libertadores. El año pasado faltaban 5 fechas y estábamos 5 puntos abajo, ahora es la misma diferencia con 24 fechas por jugar. Estas cosas las vamos a revertir“, cerró el trasandino al proyectar las cuentas en la tabla de posiciones.