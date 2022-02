Jean Beausejour y sus expectativas para el gobierno de Gabriel Boric: “Que se hagan las transformaciones que requiere la ciudadanía para un país más equilibrado”

En la charla que tuvo con Los Tenores, Jean Beausejour también tuvo tiempo para expresarse como ciudadano, considerando que nunca ha eludido dar sus opiniones políticas, y planteó sus expectativas de cara al próximo gobierno de Gabriel Boric.

“Lo que he esperado siempre del sector con el que me identifico: que se hagan las transformaciones que requiere la ciudadanía para que tengamos un país más equilibrado en todo sentido y que estas se hagan consciente de que hay gente que no está de acuerdo y hay que tenerlas en cuenta porque hay que construir un país para todos”, sostuvo quien fue parte del proceso constituyente impulsado por la presidenta Michelle Bachelet en 2015.

Por lo mismo, no desconoce la situación que vive el país tras todo lo que se ha planteado por los movimientos sociales desde el 18 de octubre del 2019. “Estos cambios deben hacerse a la velocidad de estos tiempos, con pandemia y crisis económica, y el presidente electo lo tiene claro. La velocidad se puede transar, pero la dirección no. Esperemos que todo esto se haga en calma y paz social”, explicó Jean Beausejour de cara al rol que deberá tener en ello Gabriel Boric, al que apoyó desde las primarias presidenciales.

Jean Beausejour descartó ser parte del gobierno de Gabriel Boric

Aunque muchos especularon en torno a las opciones de que hubiera sido considerado como parte del gabinete. Sin embargo, fue claro al respecto. “No me llamaron para ser Ministro del Deporte. Menos mal”, expresó entre risas.

De todas formas, su idea no es alejarse del todo del deporte pues ya se proyecta como entrenador en el futuro. Incluso, proyecta hasta tener a Carlos Carmona como ayudante técnico una vez que pueda perfeccionar sus conocimientos.