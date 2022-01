Jean Beausejour: el retiro del histórico de la selección chilena que nunca dudó en compartir sus posturas

Jean Beausejour anunció este viernes su retiro del fútbol profesional, tras una exitosa carrera con la selección chilena y las camisetas que le tocó vestir. El único futbolista chileno que ha marcado en dos Copas del Mundo colgó los botines a los 37 años de edad, luego de casi dos décadas en el campo de juego.

Durante su trayectoria como jugador, Beausejour jugó para diversos equipos del fútbol nacional. Universidad Católica, Universidad de Concepción, Cobreloa, O’Higgins, Colo Colo, Universidad de Chile y Coquimbo Unido fueron los clubes de los cuales fue parte. Justamente, el cuadro pirata fue su última travesía.

Este viernes el lateral izquierdo anunció su retiro del fútbol, pero hace tres años el jugador ya había comunicado su decisión de no continuar en la selección chilena. “Mi historia como jugador de selección acabó hoy”, comunicó el jugador el pasado 6 de julio de 2019, tras finalizar la Copa América. “Mi aspiración siempre fue retirarme en un nivel competitivo y creo que lo logro. Además, uno siempre piensa en el recambio. No hay que eternizarse en los puestos“, declaró el jugador en ese entonces.

Jean Beausejour: jugador con posturas claras

Una de las características del futbolista formado en Universidad Católica, es que nunca dudó en entregar su postura respecto a temas relacionados a la actualidad nacional. Cuando ocurrió el asesinato de Camilo Catrillanca, Jean Beausejour disputó el amistoso entre Chile y Honduras con una camiseta que llevaba su apellido materno, Coliqueo, de origen mapuche.

“Lo había preparado con mucha antelación, principalmente porque quería hacerle un homenaje a mi abuelo y a toda mi familia mapuche. Se dio la lamentable coincidencia que hubo este crimen y ahora agarra otra connotación”, manifestó el lateral. Además, el jugador aprovechó de referirse al conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche. “Nos importa que este conflicto se supere. Todas las víctimas cuentan, de lado y lado, todas tienen el mismo valor”, sostuvo el futbolista tras el amistoso.

Luego, cuando ocurrió el estallido social en octubre de 2019, el futbolista volvió a referirse a una problemática de alcance nacional. “Me cuesta llegar con un diagnóstico, porque somos receptores de la molestia de la gente. Nosotros somos parte de la elite, aunque no me gustaría serlo. Este es un modelo que fomenta el individualismo. Hemos crecido as y el espectro político no ha estado a la altura“, declaró el futbolista en aquel entonces.

El jugador también entregó detalles de su relación con la política y sus formas de expresión. “Nací el 84′ en una comuna que ha sido activamente política. Desde que tengo memoria fui parte de marchas. No me gustaría decir esto, pero al Ejército lo tengo asociado con el peor temor de Chile”, compartió Jean Beausejour, que este viernes se despidió de la actividad que lo llevó a la gloria en todo un país.