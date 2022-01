Guillermo Soto y su sueño en la Selección chilena: “Espero ser el reemplazante de Mauricio Isla”

Guillermo Soto, zaguero nacional que lleva cuatro temporadas defendiendo a Palestino, se proyecta con grandes metas para el futuro de su carrera profesional y pone sus ojos en el salto al extranjero y la Selección chilena.

Precisamente sobre La Roja, el lateral derecho dejó claro cuál es su objetivo. “Espero ser yo el reemplazante de Mauricio Isla en la Selección chilena. Me parece que en ese puesto el nivel es muy parejo”, señaló Soto en Directv Chile.

En cuanto a su futuro, el defensor reconoció que tiene opciones concretas de salir de Chile para jugar en Argentina. “Me llamaron de Huracán. Me manifestaron su interés en contratarme. Hablé con Kudelka. Las conversaciones avanzan. Ir a Argentina sería un desafío importante en mi carrera”, afirmó.

“Ahora quiero ver si me toca ir a Argentina, ir paso a paso, buscar la titularidad y rendir. Luego veremos que pasará en el camino”, agregó el zaguero de 28 años.

Deseos de retornar a la UC

Además, Guillermo Soto confesó su deseo de volver a San Carlos para vestir la camiseta de Universidad Católica, club en donde se formó. “Uno de mis sueños es volver a jugar en Católica. Cuando estuve ahí no era mi momento, no estaba preparado”, comentó.

Por último, el defensa chileno puso sobre la mesa a los mejores laterales derechos del fútbol chileno en la actualidad. “El mejor del torneo es el ‘Chapa’ Fuenzalida. Me encanta cómo maneja el puesto, respeto mucho su juego. Me llamó también la atención Byron Nieto. Y me pone contento que Óscar Opazo haya recuperado su nivel”, concluyó.