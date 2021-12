Gonzalo Espinoza lanzó duros comentarios contra la dirigencia de la U: “No sabíamos para quién trabajamos”

El pasado domingo 5 de diciembre, Gonzalo Espinoza jugó su último partido por la Universidad de Chile, ya que esta semana el club le comunicó al volante que no seguirá siendo futbolista de la U para el 2022.

Luego de ocho años defendiendo la camiseta azul, el “Bulldog” se despide del cuadro universitario, pero en su adiós entregó algunos comentarios que reflejaron los problemas del plantel con la dirigencia.

“Este año la relación con la directiva fue muy distinta. Hubo momentos donde no sabíamos para quién trabajamos, nos dejaron un poco solos. No fue mala, pero me parece que no fue la correcta la relación que tuvieron con el plantel”, afirmó el mediocampista a Directv Chile.

El volante de 31 años confesó que “aún no asimilo mi salida de Universidad de Chile, pero tranquilo con el último partido. Siempre entregué todo, en cada entrenamiento, partido, con aciertos y errores”.

En cuanto al emocionante duelo contra Unión La Calera, en donde la U salvó la categoría sobre el final del partido, Gonzalo Espinoza señaló que “lo del domingo fue lo más complicado que me tocó vivir en el club y a la vez lo más lindo”.

“Íbamos perdiendo 2-0 ante La Calera. Ellos hicieron su partido. Me da risa lo que dice la gente sobre la transparencia del partido. Remontadas así se han dado en el fútbol”, comentó el mediocampista.

Además, Espinoza recalcó los fracasos del cuadro azul por derrotar al archirrival en Macul. “Ganar en el Estadio Monumental fue una deuda pendiente. Ante Colo Colo siempre quisimos ganar, pero incluso haciendo buenos partidos no se nos dio. Es una deuda no haberle dado esa alegría a los hinchas”, sentenció.