Joaquín Muñoz y la definición del torneo: “Hace cinco fechas sentía que Colo Colo iba a salir campeón caminando”

Joaquín Muñoz, arquero de Audax Italiano, conversó con Los Tenores de ADN este miércoles para anticipar lo que será la última fecha del Torneo Nacional 2021.

El portero adelantó el crucial duelo que tendrán los “audinos” ante Curicó Unido, equipo que busca salvar la categoría a toda costa. “Sabemos de estos partidos. Hemos peleado hartas veces el descenso. Me sorprende la capacidad futbolística que tiene Curicó. Son un equipo super intenso que va hacia adelante”, señaló.

Muñoz dejó en claro que los “itálicos” saldrán con todo a ganar el encuentro para dejar al equipo en la Copa Libertadores. “A nosotros estas campañas nos cuesta mucho más y será una linda recompensa clasificar. Lamentablemente se nos escapó la semana pasada pero tenemos otra oportunidad y la vamos a buscar”, afirmó.

En cuanto a la definición del título entre el albos y cruzados, el arquero chileno confesó que “hace cinco fechas sentía que Colo Colo iba a salir campeón caminando”.

“Pero por todo lo que ha pasado con sus enredos del covid-19, mientras que Católica se comportó de buena manera y encontró regularidad. Volvió a ser lo de antes y está arrasando en el fútbol chileno”, comentó Joaquín Muñoz.

Además, se la jugó al destacar al portero de mejor rendimiento este año en el Torneo Nacional. “Con la mano en el corazón, Sebastián Pérez es el mejor arquero del campeonato. Brayan Cortés ha demostrado una regularidad importante, pero “Zanahoria” ha ganado muchos partidos. Sé lo merece porque le costó llegar ahí”, aseguró.

Por último, el meta de Audax Italiano se refirió a sus aspiraciones a futuro. “Por mi estatura se me complica salir al campo europeo, pero me gustaría seguir en Audax por mucho tiempo y luego encontrar alguna posibilidad en un equipo grande. La Selección es un sueño para todos pero no es algo que me mata hoy en día”, concluyó.