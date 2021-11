Franco Di Santo: “Soy un agradecido de Audax Italiano. No salimos campeones porque al frente teníamos a un tremendo Colo Colo”

El delantero de San Lorenzo de Almagro, Franco Di Santo, analizó lo que ha sido su carrera futbolística en conversación con ESPN, instancia donde tuvo grandes elogios para nuestro país y especialmente para Audax Italiano.

Al respecto, comenzó diciendo que “las inferiores las hice en Godoy Cruz, después me echaron y me fui a una escuelita de fútbol de Daniel Gómez, a quien le debo mucho. Después me fui a Tiro Suizo en Rosario, que agarraba bastantes jugadores para probar en varios clubes”.

En esa línea, añadió que “se decidió en su momento con 13 o 14 años irme a Chile y debutar en Audax Italiano. La verdad que soy un agradecido de esa gente que me brindó la posibilidad de jugar y debutar en Primera“.

“Con Raúl Toro tuvimos una muy buena campaña en Libertadores, Sudamericana. No salimos campeones porque teníamos enfrente a un tremendo Colo Colo con Matías Fernández, Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Humberto Suazo”, agregó.

Finalmente, Di Santo sorprendió al revelar que “ya a los 17 años pasé directamente de Audax Italiano al Chelsea. Fue un placer y experiencia tremenda jugar con Lampard (Frank) y Drogba (Didier), quien me pasaba a buscar a los entrenamientos. Yo le decía que jugaba con él en el Play Station. Después tuve mucha gente que me ayudó, como Claudio Pizarro, el peruano, quien fue como una familia para mi”.