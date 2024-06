Kid Voodoo responde a críticas sobre supuesto cobro millonario por presentación en Arica: “Es un presupuesto totalmente inflado”

El cantante y compositor David León, conocido artísticamente como Kid Voodoo, respondió a las declaraciones del concejal Daniel Chipana de la Municipalidad de Arica, quien se quejó del supuesto millonario costo del contrato del artista para un festival en la comuna.

“Costaba los 60 millones, pero incluían los pasajes, la estadía, incluía todo. Nosotros consideramos que el valor era alto”, detalló a Radio ADN sobre el supuesto presupuesto el integrante del concejo municipal de la ciudad nortina.

A través de sus redes sociales, Kid Voodoo —que se encuentra en el Top 10 de Spotify Chile—, expresó sus sentimientos por cómo se había abordado el tema. “Hace un par de días, el concejal Daniel Chipana aclaró frente a un medio tan grande como Radio ADN los supuestos detalles de una contratación. Me pone realmente triste la manera en la que he sido abordado este tema por la política y la prensa, dejándome a mí ya mi equipo como responsables de algo tan simple como una cotización para un show”, escribió.

“Que los dirigentes comuniquen que no soy apto para un show no es un problema para mí; respeto mucho la cultura del lugar, y si la dirigencia lo piensa así, por algo será”, afirmó. Sin embargo, destacó que lo que le preocupa son las expresiones y comentarios negativos que han surgido hacia él y su equipo debido a la “irresponsabilidad, inmadurez, inmoralidad y discriminación por parte del concejal al hacer pública una respuesta que está inflada y no refleja el costo real de nuestro show”.

“Mi única paga ha sido una carga para la tarjeta bip”

En esa línea, comentó que “alguien debe explicarle a par de personas que si les ocurre contratar a un artista para un show y no les parece el presupuesto, que está totalmente inflado, simplemente proceden a no contratar el mismo, no hacer público lo que por contrato está pactado”.

Además, añadió que hay artistas, tanto dentro como fuera del país, que cobran montos similares o incluso mayores, sin que esto sea noticia.