Juan Leiva: “Me encantaría ver a Marcelino Núñez de titular en Chile”

En conferencia de prensa, Juan Leiva, volante de Universidad Católica, analizó el presente de la Roja. Puntualmente, su análisis lo enfocó en su compañero Marcelino Núñez.

Ante la suspensión de Charles Aránguiz, el joven volante cruzado es una opción para reemplazarlo ante Venezuela. Algo con lo cual su compañero en la UC se entusiasmó.

“Es un gran jugador, es un placer compartir con él pero no me meto más allá si tiene que jugar o no. Creo que esa decisión le corresponde al cuerpo técnico de la selección. A mi por ser mi compañero acá en Católica me encantaría verlo, siempre estaremos apoyándolo pero ahí en la selección la competencia es a gran nivel, hay muy buenos jugadores”, explicó Juan Leiva.

“Esperemos que le toque, que lo haga bien que pueda ayudar al equipo. Dios quiera podamos ganar que nos viene muy bien a nosotros como selección y como país”, complementó el ex Unión La Calera.

Juan Leiva y lo que viene para Universidad Católica

Más allá de la selección, en la UC se preparan para su desafío del sábado, cuando visiten a Cobresal por la fecha 26 del Torneo Nacional 2021.

“Es un rival que de verdad juega muy bien, que hace partidos muy complicados a todos los rivales, más a los que van allá. Estamos tratando de buscar una estrategia para el desgaste fisico que vamos a tener. Estamos convencidos que lo podemos lograr y traer los tres puntos”, planteó el volante de 27 años.

Para el viaje a El Salvador, Universidad Católica no contará con su goleador, Fernando Zampedri, por suspensión. “Es una baja sensible, es un gran jugador, pero este es un plantel amplio, así que convencido de que al que le toque reemplazarlo lo va a hacer bien y que va a aportar al equipo”, sostuvo.

Al no jugar Colo Colo este fin de semana, los 3 puntos ante los nortinos asoman como claves para acercarse a los albos. Presión extra que Juan Leiva no desconoce, pero prefiere ir paso a paso.

“Ahora es Cobresal, luego viene Wanderers y estamos pendientes de nosotros. Creo que el objetivo depende de nosotros, si nosotros cumplimos nuestro objetivo de ir ganando partido a partido estaría la meta final ahí, así que concentrado en eso. Estamos convencidos que con nuestro estilo de juego nos va a ir bien”, cerró.