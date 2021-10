Gustavo Quinteros le hace el quite a la Roja: “No me enfoco en otra cosa que no sea Colo Colo”

El nombre de Gustavo Quinteros comenzó a surgir con fuerza anoche tras la derrota de la Roja en Lima como una opción para que pudiera hacerse cargo de la banca nacional.

La indignación de muchos con Martín Lasarte hizo que el hoy entrenador de Colo Colo fuera propuesto de cara al resto de las clasificatorias sudamericanas a Qatar 2022.

Sin embargo, en conferencia de prensa, Gustavo Quinteros fue diplomático en torno a si aceptaría o no en el futuro un llamado para asumir la banca de la Roja.

“No quiero opinar, menos en este momento. Me enfoco en mi objetivo, llevar a Colo Colo a lo más alto de acá a diciembre. Estamos muy contentos acá, hemos formado un equipo muy competitivo. No me enfoco en otra cosa que no sea Colo Colo“, expuso enfático el ex DT de Ecuador y Bolivia.

Gustavo Quinteros va más allá de la Roja

El entrenador del cuadro albo si estuvo pendiente del choque entre Perú y Chile por una razón práctica: el rendimiento y estado físico que pudiera mostrar Gabriel Costa, su dirigido en el elenco popular.

Aunque no podrá contar con él para el duelo de mañana ante Huachipato, el técnico de 56 años se mostró tranquilo con lo que vio de él.

“Lo bueno es que pudo jugar por su selección y no sintió molestias. Está bien y lo esperamos cuando regrese. Tenemos que reemplazarlo y puede ser Joan Cruz, Ignacio Jara o que suba más Leo Gil. Tenemos confianza de hacer las cosas bien”, explicó.

Otro factor de cara al choque del sábado es la situación de Maximiliano Falcon, quien de ser amonestado se perderá el clásico ante Universidad Católica. Contexto que no complica a Gustavo Quinteros.

“Hay que salir a ganar todos los partidos. Al jugador que está con 4 amarillas no hay que tensionarlo con eso, sino que juegue tranquilo y defienda como siempre, sin guardarse nada. Siempre hay jugadores que se pueden reemplazar con otro, tenemos un equipo competitivo”, cerró el director técnico de Colo Colo.