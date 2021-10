Diego Buonanotte habló de su futuro en la UC: “Lo único que puedo hacer es demostrar que estoy en condiciones”

Diego Buonanotte conversó con ADN Deportes tras su gran actuación ante Deportes Melipilla, donde anotó y entregó dos asistencias para la goleada 4-0 en San Carlos de Apoquindo.

Rendimiento que le hizo ganarse una ovación de parte de los hinchas cruzados, atentos al hecho que termina su contrato a fin de temporada. Situación a la cual el argentino le quita tensión.

“El cariño es de parte mía igual, soy un agradecido del cariño del hincha, pero cuando se tienen que tomar decisiones siempre hay que pensar en el club y no a lo mejor en el cariño que le puedan tener a uno o yo al club. Ya va a llegar ese momento de sentarse a hablar”, apuntó el “Enano”.

“Hoy por hoy tenemos objetivos super importantes, que es seguir haciendo historia en Católica. Mientras, lo único que puedo hacer es demostrar en la cancha que estoy en condiciones de seguir creciendo en este club“, explicitó el volante de 33 años.

En ese sentido, insistió en que no hay apuro por reunirse con la directiva para ver su renovación. “No hubo comunicación. Falta. Y tampoco corresponde que hable de eso, ya tengo una relación linda con los directivos y toda la gente del club. No hay nada, pero ya llegará el momento de sentarse a hablar. Tomaré la mejor decisión pensando en el club y no de manera individual”, profundizó Diego Buonanotte.

Diego Buonanotte y sus metas en la UC

Con todo lo antes dicho, el duelo con el que abrirán el sábado la fecha 24 del Torneo Nacional, ante Unión La Calera, asoma como trascendental en la lucha por alcanzar a Colo Colo.

“Para nosotros son todas finales, no tenemos margen de error. Calera es un equipo que viene hace años peleando arriba y siempre es un rival complicado, más en su cancha con el sintético. Vamos a preparar ese partido sabiendo que es una final más, pero que nos quedan varias”, dijo el jugador formado en River Plate.

Además, en el diálogo con ADN Deportes, resaltó las cualidades que ha mostrado Cristian Paulucci en la banca de Universidad Católica. “No me pide nada extraordinario. Sabe mis características y de acuerdo a eso me pide que juegue en una cierta posición aportando lo que yo le puedo dar al equipo. Eso habla muy bien de él, se adapta al jugador que tiene de turno”, explicó Buonanotte.

“A veces los entrenadores no entienden eso porque creen que todos podemos suplantar a algún jugador que no está más y las características demuestran lo contrario. Tiene ese gran punto a favor”, cerró el ídolo cruzado.