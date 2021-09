“Superclásico” de históricos: Víctor Hugo Castañeda y Gabriel Mendoza dieron las claves para el encuentro

En la previa de ADN Deportes para el Superclásico, desarrollamos un “frente a frente” con dos históricas figuras de Universidad de Chile y Colo Colo: Víctor Hugo Castañeda y Gabriel Mendoza.

El ex entrenador y jugador de los azules destacó el ambiente especial que rodea a este encuentro, en el contexto del debate de moda en la semana: ser o no “clasiquero”.

“Me gustaban mucho estos partidos. Creo que la gente debe decir si uno era clasiquero o no, pero eran los duelos donde me sentía feliz dentro de una cancha, sobre todo en el Monumental donde nuestros hinchas eran poquitos. Estos muchachos no se pueden hacer responsables del tiempo sin ganar”, apuntó Víctor Hugo Castañeda.

En tanto, quien defendió el lateral del Cacique durante la década de los 90 remarcó lo especial de este tipo de encuentros. “Este es un partido único. Nos tiene que ayudar a seguir marcando diferencias (…) El ambiente es distinto. Cuando uno le dice a los jóvenes lo especial de este partidos, hay que inculcarles que hay que disfrutarlos y ganarlos”, explicó Gabriel Mendoza.

Las claves de Víctor Hugo Castañeda y Gabriel Mendoza para el encuentro

Quien se encuentra radicado hace años en La Serena descartó que el hecho de no haber jugado este partido en el Nacional sea factor. “No creo que sea una complicación. Colo Colo es el favorito, pero la U tiene algo que decir y Valencia se puede empezar a poner pantalones largos como entrenador”, explicó Víctor Hugo Castañeda.

En ese sentido, apuntó a la motivación que debe darle su excompañero en la U, Esteban Valencia a los jugadores. “Tiene que buscar que disfruten, apuntando a que los jugadores sepan que, si ganan, harán historia (…) Si gana a Colo Colo, entra en la discusión por el torneo, y los jugadores grandes lo saben y deben hacerle ver a los más inexpertos que esa es la realidad”

En tanto, Gabriel Mendoza se enfocó en lo peligroso que puede resultar para los albos el nivel de Joaquín Larrivey. “Independientemente que en el sistema nos veamos bien, Colo Colo no tiene un goleador como Larrivey. Hasta el pitazo final hay que estar atento a lo que haga. Nuestro archirrival viene con un rendimiento importante, deben estar concentrados”, insistió.

“Lo más importante es ganar el clásico, por sobre la posición en la tabla. Colo Colo viene jugando bien, es lider, pero eso te puede jugar en contra al ser una presión extra“, cerró el “Coca” en el diálogo con ADN Deportes.