La dura queja de Deportes Melipilla por el arbitraje de Gustavo Ahumada

En Deportes Melipilla no ocultaron su malestar por el arbitraje con el arbitraje del juez Gustavo Ahumada durante la igualdad a 1 de este sábado con Audax Italiano.

A través de su cuenta en Twitter, en el cuadro del “Potro Solitario” hasta le contaron los fallos a quien dirigió el duelo ante el cuadro de La Florida.

Apuntaron a un eventual penal sobre su goleador, Gonzalo Sosa, y también a una pelota que habría entrado pero que, a criterio de sus asistentes, no fue suficiente para que fuera considerada como gol.

Sin embargo, el mayor énfasis que Deportes Melipilla puso en sus quejas al criterio de Gustavo Ahumada es la posición offside que se cobró tras el globito de Kevin Rojas con que los dirigidos de Cristián Arán se ponían en ventaja.

Aún cuando la revisión del VAR validó la anulación del gol, la repetición por parte de la transmisión oficial despertó suspicacias y las evidenciaron públicamente.

Es Increíble no nos dan una!!!

Penal a Gonzalo Sosa, no lo sancionan.

Luego la sacan desde adentro del arco no lo cobran.

Y esta es la posición de adelanto de Kevin Rojas, de verdad es off side 🤔

No se puede creer!!!#VamosMelipilla pic.twitter.com/JGig61iOpR

— Deportes Melipilla (@cdmelipilla) September 25, 2021