Como “el mejor regalo de cumpleaños / fiestas” calificó la cantante estadounidense Taylor Swift el reconocimiento que este miércoles le hizo la plataforma de música Spotify, que la nombró como la “Mejor artista global” 2023, luego de ubicarse como la más escuchada del año en dicha aplicación en todo el mundo.

Así, Taylor Swift se ubicó por sobre otros cantantes como Bad Bunny, The Weeknd, Peso Pluma y Karol G, entre otros que también aparecen en el top 10 de los más escuchados de este año en el resumen entregado por el Spotify Wrapped 2023.

Especial regalo para los fans

Taylor Swift usó sus cuentas en redes sociales para agradecer a los fans y todos quienes la convirtieron en la artista más escuchada de 2023 de Spotify, lo que en números significó que la cantante fue reproducida 26,1 mil millones de veces a nivel global desde el 1 de enero de este año.

A través de un emotivo mensaje, la intérprete de “Is it over now?” señaló que “sólo quería decirle a cualquiera que haya escuchado mi música este año, en cualquier parte del mundo, gracias. Ser nombrada Mejor Artista Global de Spotify en 2023 es realmente el mejor regalo de cumpleaños/fiestas que me podrían haber dado“.

En ese sentido, además agregó un especial regalo para todos sus fans, autorizando la reproducción en la plataforma de su single “You’re losing me (Fron The Vault)”, canción que desde este miércoles ya puede ser escuchada en Spotify.

“Seriamente, hemos tenido la máxima diversión este año en la gira y ahora esto (…) Así que estaba tratando de pensar en una manera de agradecerles, y muchos de ustedes me han estado pidiendo que ponga “You’re Losing Me (From The Vault)” en streaming… ¡así que aquí lo tienen! Finalmente la pueden escuchar EN TODAS PARTES ahora”, anunció Taylor Swift para la alegría de todos sus fans.



