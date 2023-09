Canción generada con inteligencia artificial podría ser premiada en los Grammy

No es novedad que la inteligencia artificial se ha sumado a la vida cotidiana de muchas personas en distintos ámbitos en todo el mundo. Tal ha sido la proliferación de esta tecnología, que incluso se pueden realizar canciones utilizando esta herramienta.

En ese sentido, la canción creada por inteligencia artificial (IA) generativa y compuesta por el músico anónimo Ghostwriter, titulada “Heart on My Sleeve”, fue presentada en las categorías de “mejor canción de rap” y “canción del año” de los Premios Grammy.

Si bien, a mediados de junio la Academia de la Grabación estableció que no existe la posibilidad de que una IA sea nominada o resulte ser ganadora de un Grammy, sí se determinó que se admitirán materiales generados por una inteligencia artificial, siempre y cuando la autoría humana sea “significativa y no mínima”.

Lo anterior, se debe gracias a que los Premios Grammy realizaron una serie de actualizaciones de las directrices en sus nominaciones con respecto al uso de inteligencia artificial generativa.

En ese sentido, el compositor anónimo denominado como “Ghostwriter” de la canción Heart on My Sleeve, presentó el tema musical para la próxima edición de los Grammy con la intención de participar en las categorías “Mejor Canción de Rap” y “Canción del Año”.

Frente a ello, desde The Recording Academy, quienes conceden los premios Grammy, indicaron que la canción en cuestión es elegible para las nominaciones, ya que fue escrita por una persona.

Ghostwriter’s AI Drake and The Weeknd track “Heart On My Sleeve” has reportedly been submitted to the 2024 #GRAMMYs. It has been deemed eligible. pic.twitter.com/AaD97b0BKo

— Rap Feeds (@RapFeedz) September 6, 2023