“Danse Macabre”: Duran Duran anuncia estreno de nuevo álbum de estudio con inédito single

Por estos días, Duran Duran anunció el lanzamiento de un nuevo álbum de estudio, Danse Macabre, el cual llegará el 27 de octubre a través de Tape Modern/BMG.

En concreto, el disco, que es el número 16 de la banda, saldrá a la luz a tiempo para Halloween, haciéndole honor a su traducción desde el Francés, Danza Macabra.

A lo largo de 13 temas, la banda desentierra diversas melodías desde la oscuridad, entregando nuevas propuestas, con diferentes y “espeluznantes” interpretaciones de sus propios clásicos.

Estreno de nuevo single

Danse Macabre, el single que da título al álbum, se lanzó hoy 31 de agosto como la primera de tres nuevas canciones.

El tema, definido a través de una percusión ansiosa, marca el ritmo con un sintetizador distorsionado, mientras los versos de Simon Le Bon dan paso a un gancho hipnótico cargado de palmas.

Cabe destacar, que trabajando en conjunto con el productor Mr Hudson, y canalizando la química que desbloquearon juntos en el álbum Paper Gods, la canción cuenta con el excompañero de banda Warren Cuccurullo al mando de la guitarra, en lo que es su primera colaboración con el grupo desde 2001.

Mezcla de visiones

En palabras del tecladista Nick Rhodes, “la canción ‘Danse Macabre’ celebra la alegría y la locura de Halloween. Es la canción que da título a nuestro próximo álbum, que reúne una mezcla inusual de versiones, canciones de Duran Duran re-elaboradas y varias composiciones nuevas”.

“La idea surgió de un concierto que dimos en Las Vegas el 31 de octubre de 2022. Habíamos decidido aprovechar el momento para crear un evento único y especial… La tentación de utilizar gloriosas visuales góticas ambientadas con una oscura banda sonora de horror y humor era sencillamente irresistible” explicó para luego agregar que “aquella noche nos inspiró para seguir explorando y hacer un álbum, utilizando Halloween como tema central”.

Junto con lo anterior, Rhodes transparentó que “el disco se ‘metamorfoseó’ a través de un proceso puro y orgánico, y no sólo se hizo más rápido que nada desde nuestro álbum debut, sino que también ha resultado en algo que ninguno de nosotros podría haber imaginado jamás. La emoción, el estado de ánimo, el estilo y la actitud siempre han estado en el corazón del ADN de Duran Duran, buscamos la luz en la oscuridad y la oscuridad en la luz, y siento que de alguna manera hemos conseguido capturar la esencia de todo eso en este proyecto”.

Por su parte, el bajista y fundador de Duran Duran, John Taylor, comenta: “Después de todos estos años, Danse Macabre ofrece una interesante visión de la personalidad de la banda. La música tiene mucha garra”.

Con respecto a las canciones, los seguidores y seguidoras de los británicos también pueden esperar versiones de Duran Duran para Halloween de “Bury A Friend” de Billie Eilish, “Psycho Killer” de Talking Heads (con Victoria De Angelis de Måneskin), “Paint It Black” de The Rolling Stones, “Super Lonely Freak” inspirada en Rick James, “Spellbound” de Siouxsie and the Banshees, “Supernature” de Cerrone y “Ghost Town” de The Specials.

Andy Taylor y más colaboraciones

Además de Warren Cuccurullo, el disco incluye más colaboraciones especiales. Por ejemplo, el antiguo miembro de la banda Andy Taylor, el productor, guitarrista y compositor Nile Rodgers, Victoria De Angelis de Måneskin, y los productores Josh Blair y Mr Hudson.

Con respecto a Andy Taylor, cabe destacar que se unió por primera vez a Duran Duran en 1980, co-escribiendo y tocando la guitarra en sus tres primeros álbumes de estudio: Duran Duran (1981), Rio (1982) y Seven and the Ragged Tiger (1983), antes de abandonar el grupo para emprender una carrera en solitario. Dieciséis años más tarde regresó para grabar Astronaut (2004), antes de separarse de nuevo de los otros cuatro miembros originales en 2006.

En tanto, en 2022, el guitarrista reveló que fue diagnosticado con cáncer de próstata en fase 4, sin embargo, tiempo después, según el medio The Times UK, el artista habría indicado que habría superado la compleja enfermedad.

Según lo que dijo en la entrevista, el ‘milagro’ se debe a la figura de Christopher Evans, un científico y empresario especializado en biotecnología que ha sido comparado con Elon Musk en el terreno de la medicina. Este galés habría puesto en manos de Taylor un innovador tratamiento que ataca a las células cancerosas con químicos radiactivos.

“Me llegaron a clasificar como [paciente de] cuidados paliativos en el final de su vida. Pero ahora ya no estoy ahí porque soy asintomático”, explicó Taylor antes de elogiar a Evans como un “genio” y como “el Elon Musk de los cánceres”. Pero el proceso no ha sido sencillo, pues el músico explicó que se ha vuelto “radiactivo durante varios días” y que ha tenido que enfrentar a diversos altibajos durante el proceso que inició en 2018, cuando le diagnosticaron la enfermedad por primera vez, cosa que ocultó a la voz pública hasta 2022.

“Piensas que tendrás que despedirte de tu familia. No vas a ver el décimo cumpleaños de tu nieto. Psicológicamente es algo alucinante: no puedes recibir terapia para eliminar la certeza de la muerte”, comentaba en aquel entonces.

Este nuevo álbum saldrá a la venta el 27 de octubre a través de Tape Modern para BMG, y contará con ilustraciones adaptadas de una colección de auténticas fotos vintage de sesiones de espiritismo, obtenidas por el tecladista Nick Rhodes en una subasta.

