Ozzy Osbourne y su momento más delicado: “Mi cuerpo me dice que todavía no estoy listo”

Ozzy Osbourne no está del todo bien. La leyenda del rock, de 74 años, confirmó que no participará en Power Trip, el siguiente evento musical en su itinerario. Siendo así, la voz de “Paranoid” no se presentaría el próximo 7 de octubre en el escenario.

Se trata de su primera presentación en vivo en casi cinco años. “Mi cuerpo me dice que todavía no estoy listo”, compartió en un comunicado durante la jornada del lunes.

“Mi plan original era volver a los escenarios en el verano de 2024, y cuando llegó la oferta para hacer este espectáculo, avancé con optimismo”, señaló argumentando que tomó la decisión porque no quería hacer un show “a medias”.

“Quiero agradecer a mis fans, mi banda y mi equipo por su lealtad incondicional y apoyo continuo. Los amo a todos y los veré pronto. Dios los bendiga, Ozzy”, concluyó.

