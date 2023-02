Retiro forzado: Ozzy Osbourne anuncia que dejará los escenarios por problemas de salud

El príncipe de las tinieblas ha dado un paso al costado. A través de un sentido comunicado, Ozzy Osbourne anunció su retiro definitivo de los escenarios, como consecuencia de sus problemas de salud.

Esta vez no fue su voz, ni un órgano de su cuerpo, sino su columna vertebral. Y es que la caída que sufrió hace cuatro años mermó su capacidad física, debido al daño que sufrió en su zona espinal.

A esto se suma su avanzada edad: el fundador de Black Sabbath tiene 74 años y un importante historial de adicciones, propias de su agitado estilo de vida.

La voz, bien… la columna, mal

Mediante sus redes sociales, Ozzy Osbourne habló de su retiro en una carta, que consignó Radio Futuro. “Esta es probablemente una de las cosas más difíciles que he tenido que compartir con mis fieles seguidores. Como todos saben, hace cuatro años, este mes, tuve un accidente grave en el que me dañé la columna“, señaló.

Y el mensaje continúa: “Mi único propósito durante este tiempo ha sido volver al escenario. Mi voz para cantar está bien. Sin embargo, después de tres operaciones, tratamientos con células madre, interminables sesiones de fisioterapia y, más recientemente, el innovador tratamiento Cybernics (HAL), mi cuerpo todavía está físicamente débil”.

“Sinceramente, me siento honrado por la forma en que todos ustedes han guardado pacientemente sus entradas durante todo este tiempo“, manifestó Ozzy. “Pero con toda conciencia, ahora me he dado cuenta de que no soy físicamente capaz de hacer mi próxima gira por Europa/Reino Unido. Sé que no podía hacer frente a los viajes requeridos. Créanme cuando digo que la idea de decepcionar a mis fans realmente ME JODE (fucks me up, en inglés), más de lo que nunca sabrán”.

Finalmente, aclaró que se devolverá el dinero por los mencionados tickets. Además, agradeció a su familia, amigos, fans y hasta a los Judas Priest.

Revisa aquí la carta completa: