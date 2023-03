La pasada noche del martes, la banda estadounidense Imagine Dragons volvió a Chile tras cinco años de ausencia y no decepcionó con un destapado y energético show en el Estadio Bicentenario de La Florida.

El concierto dio inicio a eso de las 21:10 horas ante un público principalmente juvenil, masa que con teléfono en mano registró gran parte del show.

Los “dragones” presentaron en su “Mercury Tour” un setlist cargado de éxitos de sus cinco álbumes, incluyendo It’s Time, Thunder y Radioactive.

Durante el concierto en Chile, el vocalista de Imagen Dragons, Dan Reynolds, previo a la interpretación de Demons, le entregó al público unas palabras y aprovechó de dar un discurso contra el suicidio. “Todas las vidas importan”, dijo.

Así las cosas, ya a la mitad del show, con la calma de un momento acústico, la banda arriba del escenario debatió y decidió hacerle un regalo a su fanaticada nacional, interpretando un cover de Three Little Birds del astro del reggae Bob Maley.

Confeti, humo, pantallas gigantes y una larga pasarela que atravesaba gran parte de la cancha del Estadio Bicentenario de La Florida, conformaron un potente y cercano espectáculo, que generó la locura de los y las fanáticas de la agrupación, quienes no dejaron ningún segundo sin registrar para redes sociales.

Y es que si bien Imagine Dragons en Chile brilló con show musical impecable, los fans se centraron en la destapada performance de Dan Reynolds quien se llenó de elogios tras lucirse con su torso desnudo.

“Les dejo un poema”y “El hombre maravilloso que eres Dan”, son algunos de los comentarios que recibió la artista, quien en medio del show recibió una ola de gritos que coreaban “mijito rico”.

