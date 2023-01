Fanáticos de Pink Floyd confunden el logo de aniversario de “Dark Side of The Moon” con la bandera LGBT+ e intentan cancelar a la banda

Recientemente, Pink Floyd reveló su nuevo logo con motivo de celebración del 50° aniversario del emblemático álbum “The Dark Side of The Moon”. Pero sin quererlo, las leyendas del rock quedaron inmersas en un debate entre conservadores y liberales.

Y es que algunos seguidores de la banda en Facebook interpretaron el arcoíris del logo como una señal de apoyo a la comunidad LGBTQ+, lo que no les gustó para nada.

“Saquen el arco iris, están haciendo el ridículo”, escribió un comentarista.

“¡¡¡Triste ver que una banda que una vez fue genial se ha vuelto completamente PROGRE!!!”, escribe otro fan. “Me encantaba su música antes, ¡YA NO LA VOY A ESCUCHAR!”.

Otro fan confundido pregunta: “¿Cuál es la conexión entre la obra maestra de Pink Floyd y LGBT? WTF….”

No entendieron nada

Comprensiblemente, los verdaderos fans de Pink Floyd se rieron mucho con esta muestra de ignorancia de la brigada anti-liberal.

“Imagínate decir que eres fan de Pink Floyd desde hace más tiempo del que yo vivo y no saber nada de ellos”, escribe uno.

“Alucino con todos estos intolerantes enfadados por el arcoíris”, afirma otro comentario. “¿Cómo pueden no saber/recordar que el álbum icónico, “Dark Side of the Moon”, presentaba un prisma refractando la luz en un arco iris como arte de portada?”.

En un comentario simple, pero brillantemente cortante, otro fan escribe: “Algunas personas aquí se tomaron ‘no necesitamos educación’ demasiado en serio”, haciendo alusión a la letra de The Wall.