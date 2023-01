¿Habrá reunión? Noel Gallagher se abre a un posible regreso de Oasis

Noel Gallagher dejó Oasis el 2009, banda que formó junto a su hermano Liam en 1991, y desde aquel momento una reunión de la agrupación se veía cada vez más difícil.

Y es que la relación de los hermanos Gallagher no ha sido la mejor, es más, al momento de dejar la icónica banda británica, Noel afirmó que ya no podía trabajar con su hermano menor.

Pero tras casi 14 años de declaraciones y peleas por los medios, hoy, la una reunión de Oasis parece estar cada vez más cerca.

Esto, porque Noel Gallagher al ser consultado por un reencuentro de la banda en conversación con BBC Radio Manchester, afirmó: “Nunca deberías decir nunca”.

“Tendría que haber un conjunto extraordinario de circunstancias (…) Eso no quiere decir que esas circunstancias nunca se darían”, agregó.

A esto se suma que el pasado miércoles, Liam reveló que su hermano mayor, Noel, lo llamó por teléfono para pedirle perdón.

“Acabo de hablar por teléfono con nuestro muchacho (Noel) rogando perdón. Bendígalo, quiere que nos reunamos“, expuso el artista británico.

“¿Creen que deberíamos juntarnos o que se vaya a la mierda?“, cerró el integrante de Oasis.

Just had RKID on the phone begging for forgiveness bless him wants to meet up what Dya reckon meet up or fuck him off

— Liam Gallagher (@liamgallagher) January 18, 2023