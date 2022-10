Lollapalooza Chile 2023: Drake, Billie Eilish, Rosalía y Blink-182 lideran el cartel del festival

Durante esta jornada, y tal como se había anticipado, se dio a conocer el cartel del festival Lollapalooza Chile 2023, que se realizará los días 17, 18 y 19 de marzo. Será la segunda vez que se utilizará el Parque Cerrillos, dada la amplitud para recibir a los miles de fanáticos de este megaevento.

La edición estará marcada por la presencia de estrellas debutantes en este formato, partiendo por Drake, Billie Eilish, Blink-182 y Lil Nas X. Por otra parte, Tame Impala y Rosalía se repetirán el plato en este festival.

Sin duda, la nota histórica la pondrá la banda de rock punk, que vuelve con formación original: Tom DeLonge, Mark Hoppus y Travis Baker. El grupo cumple 30 años de vida y no solamente desplegarán sus grandes éxitos a un público ávido de recuerdos. Recordemos que Hoppus superó un cáncer en 2021, después de meses de tratamiento.

Alternativos, electrónicos y chilenos

En cuanto al resto del cartel de Lollapalooza Chile 2023, está marcado por los sonidos alternativos y electrónicos que caracterizan a este festival, así como el regreso de algunos artistas que han participado en este evento.

Figuran: Jane’s Addiction, The 1975, Armin van Buuren, Jamie XX, Kali Uchis, Tove Lo, Claptone, Fred Again…, Alison Wonderland, Gorgon City, Purple Disco Machine, Conan Gray, Wallows, Dominic Fike, Melanie Martinez, Aurora, Mora, Tokischa, Polo & Pan, Cigarettes After Sex y Rise Against.

En el cartel chileno aparecen: Alectrofobia, Alex Anwandter, Benjamín Walker, Gufi, Pailita y Pablito Pesadilla.