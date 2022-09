Magnética y sensual: Dua Lipa encantó con derroche de simpatía y movimientos candentes

No defraudó. Es más, el show de Dua Lipa puede ser perfectamente uno de los grandes shows del año en Chile.

Es que el derroche de talento, simpatía y carisma de la cantante cautivó a todos los que se la jugaron por una entrada a su único concierto en nuestro país.

Incluso a los famosos, que llegaron en masa y con nombres como el de Camila Vallejo, Kel Calderón, pasando por Maca Pizarro, Iván Núñez, Julio César Rodríguez y varios más que no se quisieron perder la cita.

Un debut ansiado que los fanáticos disfrutaron a concho y que confirmó que la artista es, sin duda, la nueva reina del pop mundial.

Eso además de ser un ícono fashion y dueña de una sensualidad y encanto que no dejó a nadie indiferente en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Dua Lipa, “mijita rica”

Así, más allá de la batería de hits que incluye su tour Future Nostalgia, y donde abren el espectáculo canciones como Physical y New rules, la británica conquistó por otros celebrados elementos.

Y no, no fueron solo sus perfectas coreografías, prueba de que aquellos que criticaban sus bailes han tenido un tapabocas tremendo con esta gira, o sus cuatro cambios de vestuario, donde cada look era más bonito que el anterior.

Además, la joven hipnotizó con un sex appeal de aquellos, donde cada vez que osaba mover las caderas o el pelo, el recinto de La Florida estallaba en gritos de “mijita rica” o un comentario repetitivo entre los asistentes: “la cagó”.

Es que la intérprete juega sobre el escenario y pone caras que han hecho que sus fanáticos la califiquen de “diosa” permanentemente, sobre todo al ver su performance de Pretty Please con el micrófono, la misma que se hizo mega viral y dejó a varios extasiados con la morena.

De hecho, hubo varios que no dejaron de grabarla ni un instante, tratando de captar cada uno de sus ángulos mientras cerraba la noche con dos de los himnos favoritos de las pistas de baile nacionales: Levitating y Don´t Start Now.

Una pausa a las celebraciones dieciocheras que valió absolutamente la pena, con un debut apabullante de Dua Lipa en esta angosta faja de tierra, donde incluso ella misma agradeció, en un perfecto español, la energía y apoyo, además de brindar un recital que, de seguro, se alzará en la lista de lo mejor de 2022.