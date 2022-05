¿Qué hacía la agrupación BTS reunida en la Casa Blanca?

Los integrantes de la banda de K-pop Bangtan Sonyeondan, conocidos popularmente como BTS, asistieron a la Casa Blanca de los Estados Unidos, en la jornada de este martes, 31 de mayo.

Los siete miembros de BTS recibieron la invitación a la Casa Blanca, directamente del presidente norteamericano Joe Biden. Desde allí, ofrecieron un discurso oficial ante la prensa. Sin embargo, no estuvieron permitidas las preguntas alternativas.

El miembro de BTS que habló en la Casa Blanca fue RM, el líder de la exitosa agrupación. “Hola, gracias Jean por tus amables palabras, somos BTS y es un gran honor ser invitado a la Casa Blanca hoy para discutir temas importantes. Como la lucha contra los crímenes de odio hacia la comunidad asiática, la inclusión y la diversidad”, indicó.

En esa línea, sumó: “Nos encontramos devastados con los recientes acontecimientos y surgimiento de los crímenes de odio, incluido el odio hacia los asiáticos“.

También destacó: “Para apoyar la causa, nosotros tomamos esta oportunidad para alzar nuestra voces una vez más y decirles que, estamos aquí hoy para agradecer a ARMY. Nuestros fans en todo el mundo, de distintas nacionalidades y culturas, además de que usan diferentes lenguajes, y a quienes estamos totalmente agradecidos”.

“Estamos sorprendidos de que la música creada por artistas surcoreanos le guste a muchas personas alrededor del mundo, derrumbando barreras culturales. Creemos que la música siempre impulsa y es una magnifica manera de unir todo. No está mal ser diferente y es momento de aceptar nuestras diferencias. Todos tienen su propia historia y esperamos que hoy sea un paso para respetarnos y entendernos entre nosotros”, finalizó el líder del grupo musical.

Esta es parte de la visita de la agrupación en la casa de Gobierno de Estados Unidos, capturada por ABC News:

"We’re BTS and it is a great honor to be invited to the White House tonight to discuss the important issues of anti-Asian hate crimes, Asian inclusion and diversity.”

Members of the global K-pop group deliver remarks before meeting with Pres. Biden. https://t.co/UQFGCaR88o pic.twitter.com/pNilMgjwnR

— ABC News Live (@ABCNewsLive) May 31, 2022