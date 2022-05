Tras dos años de espera producto de la pandemia, Metallica culminó el pasado 12 de Mayo su esperada gira con su gira por Sudamérica que los tuvo en el Club Hípico de Santiago el 27 de abril.

Bajo el margen de la gira “World Wired Tour”, la banda dio su último espectáculo en Brasil, momento que James Hetfield aprovechó para manifestar una potente reflexión.

“Tengo que decirles, no me sentía muy bien antes de venir aquí. Me sentía inseguro” comenzó diciendo el vocalista del grupo.

“Como que ya estoy viejo, no puedo tocar esta mierda. Eso es lo que me decía en la cabeza. Así que le hablé a estos chicos (señaló a sus compañeros de banda) y me ayudaron, así de simple. Me abrazaron y me dijeron si me sentía mal, ellos cuidarán de mi espalda” complementó.