En el Ciudadano ADN tuvimos la visita de Jaime Concha y Pablo Vargas, músicos de la agrupación Juana Fe, quienes se presentarán junto a Camila Vaccaro y Banda Conmoción en el Festival Conexiones.

Juana Fe viene llegando de hacer dos conciertos en Colombia, experiencia que el bajista Jaime Concha y el vocalista Pablo Vargas clasificaron como “increíble”.

“Estuvimos poquitos días, pero fueron dos conciertos bonitos: uno en Medellín y el otro en Bogotá, en unos teatros maravillosos. Nos pudimos encontrar con mucha gente linda que habíamos conocidos en años anteriores, músicos y músicas que viven la música como nosotros: reuniéndose con otros amigos, rescatando el folclor y raíces, haciendo comunidad en torno a esto”, relataron los músicos de la agrupación que participarán en el Festival Conexiones.

El impacto de la pandemia para Juana Fe

Ante la consulta de cómo pasó esta agrupación la pandemia, sus integrantes no dudaron en asegurar que fue un período “pésimo”.

“No nos podíamos encontrar. Yo creo que todo el mundo estaba ahí cuidando a sus familias, resguardándolas de no llevar el virus a la casa. Nosotros como no teníamos pega, no salíamos. Pero ahí estuvimos tratando de componer, de hacer algunas cosas, de equiparnos”, comentaron.

En esa misma línea, el bajista y el vocalista de Juana Fe añadieron que “igual pudimos rescatar material que teníamos grabado, porque tenemos un estudio de grabación, y ahí empezamos a juntar todas las piezas”.

“Fue difícil. Yo creo que lo más difícil era que ahora uno está tocando un poquito más, te das cuenta la falta que te hacía poder presentarte en vivo y lo otro, poder ver bandas en vivo que es de lo que uno más se nutre”, comentó Vargas.

Los trabajos de esta banda de cumbia con adultos mayores

Durante la pandemia los integrantes de Juana Fe tuvieron que replantearse su oficio. Fue en ese contexto en que comenzaron a desarrollar talleres con adultos mayores, una experiencia que los hicieron conocer la música que ellos escuchaban.

“Habían foxtrot, hartos boleros, música mexicana. Tenemos todo eso registrado porque poníamos unos micrófonos, pero aún no lo editamos. La gente se recordaba mucho de los artistas mexicanos que venían a tocar a los teatros y de ahí venían muchos momentos, de tener 15 años e ir con los papás a escuchar”, comentaron.

“Los Panchos vinieron a Santiago, y la gente llenaban todos los teatros para verlos. De ellos se acordaban muchas canciones”, agregaron.