Con homenaje a su fallecido guitarrista y una noche íntima: Así regresó Riverside a Chile

Tuvieron que pasar siete años. Siete largos años para que Riverside volviese a pisar suelo chileno y encantar a sus fanáticos.

La banda polaca tuvo que enfrentar en este tiempo no sólo un triste hecho que enlutó a su formación, el fallecimiento de su guitarrista Piotr “Grudzien” Grudznski el año 2016, sino que además los embates de la pandemia, que suspendieron giras y dejaron a varios sin escenarios.

Por eso, el retorno a Chile tampoco estuvo exento de anécdotas, ya que el grupo de rock progresivo cambió dos veces de recinto: Del Nescafé de las Artes pasó al Teatro Teletón y de éste al Caupolicán.

Eso sí, esto no fue por problemas con el aforo y todo aquello, sino por el entusiasmo por verlos, que hizo que las entradas se agotaran rápidamente.

Riverside y su envolvente performance

Así, finalmente la noche del 13 de mayo se convirtió en la fecha más esperada por quienes anhelaban volver a corear éxitos como #Addicted y We Got Used to Us.

Una jornada que no defraudó y que demostró que la música de los originales de Varsovia podía emocionar a familias enteras, que llegaron con todo el ánimo hasta calle San Diego.

De hecho, los fanáticos se emocionaron apenas Mariusz Duda saludó con su ángel característico, cercano y señalando cuánto habían extrañado tocar en esta parte del mundo.

Y también se conmovieron cuando, en el cuarto tema de su setlist, Towards the Blue Horizon, homenajearon a su fallecido compañero, creando una atmósfera de total respeto y duelo, que recordó todo el cariño de quienes siguen a la agrupación desde sus inicios.

Time Travellers y Second Life Syndrome fueron otros de los hits que culminaron una cita que dejó a los asistentes más que felices y con la promesa que los mismos músicos hicieron antes de despedirse: volver el 2023 para tener más Riverside por estos lados.