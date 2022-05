Billboard Music Awards 2022: nominados, fecha y dónde ver la ceremonia

Este fin de semana se celebran los Premios Billboard Music Awards 2022, ceremonia que tendrá lugar en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Allí, serán premiados los artistas más escuchados en 62 categorías.

¿Cuándo ver los Premios Billboard Music Awards 2022?

La premiación será celebrada este domingo 15 de mayo. En Chile podrá verse a partir de las 20:00 horas.

¿Dónde ver la premiación?

Para Latinoamérica, la transmisión de los Billboard Music Awards 2022 será realizada por televisión, por los canales TNT y TNT Series.

¿Y la alfombra roja?

La mítica alfombra roja de esta premiación inicia a las 18:30 horas (horario Chile) y será transmitida por el canal E! Entertainment.

En esta edición, se espera que pasen por allí grandes estrellas de la música como Olivia Rodrigo, Justin Bieber, Kanye West, Harry Styles, The Weeknd, Adele, Drake, Lil Nas X, Taylor Swift, Dua Lipa, Ed Sheeran, BTS, Eagles, Genesis, Green Day, Harry Styles, The Rolling Stones, Silk Sonic y Doja Cat. Mientras que, Bad Bunny, Farruko, Kali Uchis, Karol G y Rauw Alejandro representarían a la música latina en la premiación.

¿Quiénes son los nominados a los Billboard Music Awards 2022?

Esta es la lista de nominados a los Premios Billboard Music Awards 2022 en las categorías principales:

Mejor artista

Doja Cat

Drake

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

The Weeknd

Artista Nuevo

Givēon

Masked Wolf

Olivia Rodrigo

Pooh Shiesty

The Kid LAROI

Nominados a Mejor Artista Masculino en los Billboards Music Awards 2022

Drake

Ed Sheeran

Justin Bieber

Lil Nas X

The Weeknd

Nominadas a Mejor Artista Femenina en los Billboards Music Awards 2022

Adele

Doja Cat

Dua Lipa

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

Top Dúo/Grupo

BTS

Glass Animals

Imagine Dragons

Migos

Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson Paak)

Mejor Artista Billboard 200

Adele

Drake

Juice WRLD

Morgan Wallen

Taylor Swift

Nominados Artista Top Hot 100 en los Billboard Music Awards 2022

Doja Cat

Drake

Justin Bieber

Olivia Rodrigo

The Weeknd

Las mejores Artistas en streaming

Doja Cat

Drake

Lil Nas X

Olivia Rodrigo

The Weeknd

Top Aristas en ventas

Adele

BTS

Dua Lipa

Ed Sheeran

Walker Hayes

Nominados a Top Artista de Radio en los Billboard Music Awards 2022

Doja Cat

Ed Sheeran

Justin Bieber

Olivia Rodrigo

The Weeknd

Artista Top Billboard Global 200

Doja Cat

Ed Sheeran

Justin Bieber

Olivia Rodrigo

The Weeknd

Mejor artista mundial de Billboard

BTS

Dua Lipa

Ed Sheeran

Olivia Rodrigo

The Weeknd

Mejor Tour

Eagles (Hotel California Tour)

Genesis (The Last Domino? Tour)

Green Day, Fall Out Boy & Weezer (The Hella Mega Tour)

Harry Styles (Love on Tour)

The Rolling Stones (No Filter Tour)

Mejor artista de R&B

Doja Cat

Givēon

Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson Paak)

Summer Walker

The Weeknd

Nominados a Mejor artista masculino de R&B en los Billboards Music Awards 2022

GIVĒON

Khalid

The Weeknd

Nominadas a Mejor artista femenina de R&B en los Billboards Music Awards 2022

Doja Cat

Summer Walker

SZA

Mejor tour de R&B

Bruno Mars (Bruno Mars at Park MGM)

Omarion & Bow Wow (The Millennium Tour 2021)

Usher (The Vegas Residency)

Nominados como Mejor artista del rap en los Billboard Music Awards 2022

Drake

Juice WRLD

Lil Baby

Moneybagg Yo

Polo G

Mejor artista masculino de rap

Drake

Juice WRLD

Polo G

Mejor artista femenina de rap

Cardi B

Latto

Megan Thee Stallion

Revisa la lista completa de nominados en la web oficial de la premiación.