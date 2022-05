Journey regresa con nuevo disco de estudio a más de una década de su última producción

Tras más de una década, Journey confirmó la fecha de lanzamiento de su próximo disco de estudio, Freedom.

El 8 de julio es el día que tanto esperan los fans, quienes pueden escuchar como previa, You got the best of me, un adelanto de lo que podrían apreciar en unos meses.

“Quería una especie de interpretación punky de Any Way You Want It“, explicó sobre la canción Neal Schon, miembro fundador del grupo, guitarrista, compositor y productor.

“Normalmente no voy diciendo que voy a buscar algo así, pero se me ocurrió, como ocurrió con Wheel in the Sky hace años. Simplemente salió de mi boca” agregó.

Proceso creativo de Freedom

Si bien próximo álbum se hizo con anhelos de escenarios de estadios y arenas, producto del covid, empezó dentro de cuatro paredes.

“Durante la pandemia, no había mucho que hacer. Pasé mucho tiempo en mi pequeño estudio en casa, aprendiendo a tocar teclados y a hacer loops. Algunas de esas ideas acabaron siendo canciones. Así que surgió de la nada” complementó Schon.

Cabe destacar, que la última producción de la banda fue Eclipse, publicada en 2011, siendo este el segundo grabado con el vocalista filipino Arnel Pineda, quien debutó con Journey por primera vez en 2008 en el Festival de Viña del Mar.