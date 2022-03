Dos estrenos nacionales marcan un nuevo capítulo de Mundovivo

Hoy en Mundovivo disfrutaremos de dos estrenos nacionales: “Corazón de Arrayán” de Eduardo Soto y “Chiquitos pequeñitos” de Chola y Gitano.

Tendremos un especial de nuestro festival de músicas del mundo en San Joaquin el día de hoy, junto a Fernando Milagros, Golosa La Orquesta, Le Vent Du Nord y Helsinki Cotonou Ensemble.

Además tendremos un mini especial de adelanto de lo que será la 7ma versión del Festival Womad en Chile, el cual se realizará los primeros días de abril.

Programación musical:

01.- Carnaval – Fernando Milagros ft. Christina Rosenvinge (Chile – España)

02.- Chaise ardente – Le Vent du Nord (Canadá)

03.- Va (we are together) – Helsinki Cotonou Ensemble (Finlandia)

04.- Voy bajando por la quebrá – Golosa la Orquesta ft. Nano Stern (Chile)

05.- Corazón de Arrayán – Eduardo Soto (Chile)

06.- Chiquititos pequeñitos – Chola y Gitano (Chile)

07.- Carahue – Carmen Lienqueo (Chile)

08.- Canto en mis huesos – La Taty (Chile)

09.- Mil 500 vueltas – Nano Stern (Chile)

10.- El Baile del Koyaruna – Pascuala Ilabaca (Chile)

11.- Süüta mu lumi – Puuluup (Estonia)

12.- Cántaros – Newen Afrobeat (Chile)

13.- Vuelvo – Inti Illimani (Chile)