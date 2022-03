Bad Bunny sufrió un importante revés con una de las canciones más exitosas del último tiempo, “Safaera”, tema que fue acusado de plagio.

Se trata de una colaboración junto a Ñengo Flow, Jowell y Randy que pertenece al disco YHLQMDLG (yo hago lo que me da la gana) del 2020. Sin dudas uno de los trabajos más destacados del álbum.

Debido al éxito que tuvo la canción, sonando en las radios, fiestas y más con más de 329 millones de visitas en YouTube, cifra similar a Spotify.

El tema ha sido tan exitoso como problemático para el ‘Conejo Malo’. Desde que fue subido a la plataforma musical, ha tenido varias polémicas. En su momento incluso fue sacada de la aplicación.

Uno de los mayores inconvenientes que se generaron fueron las acusaciones por plagio. Las más importante, que incluso llegó a la justicia, fue por parte de Missy Elliot.

La rapera apeló a que existe una parte del tema donde se utiliza un riff de guitarra de su canción “Get Ur Freak On“, algo que no contaba con la autorización de la cantante.

A raíz de la interpelación legal, el juicio falló a favor de la rapera, lo que generó perdidas millonarias para Bad Bunny, Ñengo Flow, Jowell y Randy, los otros cantantes en la canción.

En base a lo establecido por la justicia luego de analizar el caso, Spotify esta vez decidió actualizar la información sobre los créditos. Los detalles ahora contemplan a Elliot.

Las repercusiones de la canción

En conversación con Jorge Pabón, conocido como ‘El Molusco’, Jowell se refirió a esta situación, asegurando que los interpretes monetizan muy poco.

Durante la entrevista se instauró el inconveniente del plagio por “Safaera” de Bad Bunny, por lo que el cantante aseguró que un gran porcentaje del dinero lo recibe Missy.

Un punto importante a tener en cuenta es que la parte en cuestión suena en la mitad de la canción, vocalizada justamente por el reguetonero conocido por su dúo con Randy.

“Si esa canción hubiera sido una canción normal y corriente de cualquiera por ahí como la que nosotros sacamos, nadie se hubiera metido. Esa canción la jodieron porque fue demasiado exitosa“.

“Se quedaron con todo. Lo que pasa es que legalmente ellos no me pueden sacar porque yo escribí ahí, así que me dieron el 1% a mí, 1% a Randy, y se quedaron con todo ellos. Hasta Bad cobra como 1% también”, aseguró.