Beto Cuevas criticó restricciones a eventos artísticos: “Parece que es una falla en nuestra cultura que prioricemos el fútbol”

El periodista del Ciudadano ADN, Sebastián Vargas conversó con el cantante nacional, Beto Cuevas, sobre su participación en Lollapalooza Chile 2022 y la situación actual de la industria del entretenimiento.

“Lo que me entusiasma de sobremanera es el poder presentarme en un escenario multitudinario, después de tanto tiempo y poder hacer un recorrido por mi carrera, grandes canciones, grandes hits de mi música, eso para mí es maravilloso“, afirmó el reconocido artista.

En cuanto al setlist que presentará Cuevas, el cantante adelantó que Lollapalooza no le parece “que sea un escenario para hacer 10 canciones nuevas, porque la gente necesita entretenerse”, pero precisó que el listado de canciones traerá los mejores hits de su carrera solista y su historia musical con la banda La Ley.

En esa misma línea, el cantante radicado en Los Ángeles, Estados Unidos, sostuvo que además de reencontrarse con el público chileno, una de las cosas que más lo emociona de su participación en el festival internacional es “conocer a otros artistas, poder ‘sapear’ del lado del escenario que están haciendo en su set y aprender cosas nuevas, a través de la influencia que pueda ejercer esa interacción que voy a vivir ese día”.

“Me siento muy contento, con toda la energía del mundo de poder hacerlo y espero que le guste a la gente lo que traigo”, agregó.

“Una falla en nuestra cultura que prioricemos el fútbol”

Aprovechando la instancia, Beto Cuevas se refirió a la situación de la industria del entretenimiento en Chile y manifestó: “Parece que es una falla en nuestra cultura que prioricemos el fútbol, que está bien, no tengo nada contra él, pero ¿Cuál es la diferencia del fútbol con un estadio lleno y un concierto al aire libre con música?”.

“Se hace esa distinción, me parece injusto, no se está considerando que hay mucha gente que trabaja en la industria del espectáculo, no solamente los que no subimos al escenario a interpretar música, sino que las personas, los técnicos, todos los que hacen posible hacer este show y no hay como una razón, pareciera que es simplemente una falta de cultura y una ignorancia, porque se olvida que la cultura de un país es la identidad”, detalló.

“Tenemos que tener no solamente el fútbol, porque si fuera por eso, tendríamos que tener más copas, ser ganadores de muchos mundiales, para que la gente diga, ‘ok, no toquen al fútbol’, pero no, el fútbol nos da alegría a veces, pero también nos da muchas decepciones, entonces por qué se prioriza un estadio lleno y no un concierto, donde la gente canta y baja la ansiedad”, continuó.

“Es un debate constante que tenemos que tener y ojalá que con este nuevo Gobierno (de Gabriel Boric) podamos educar mejor a las nuevas generaciones acerca de la importancia que tiene la cultura en nuestro país”, añadió.

Participación en The Voice Chile

Igualmente, Beto Cuevas, en conversación con el Ciudadano ADN, habló de su participación en The Voice Chile (que será emitido por Chilevisión) y expresó: “Cuando tú eres coach, eres como un guía, un mentor para estas personas que tienen el sueño de eventualmente tener una carrera artística y que lindo poder compartir lo que yo he aprendido en mi recorrido con otras personas que tienen esos sueños”.

Sin embargo, Cuevas apuntó a la importancia que pueden tener estos programas televisivos de talento y esgrimió: “Yo no sé qué tan generador de carrera sean los programas de talento, por lo general, lo que yo he visto en la historia de la música, es que no son los ganadores de estos programas los que llegan a tener carreras, sino que son los segundos y terceros lugares, es curioso, siempre sucede eso”.

“Gana el que quiere participar y que está con las antenas bien paradas, recepcionando toda la información y enseñanzas que uno les puede dar”, cerró.

¿Cuándo se presentará Beto Cuevas en Lollapalooza Chile 2022?

El cantante nacional Beto Cuevas, se presentará el sábado 19 de marzo en Lollapalooza Chile 2022, aunque desde el festival aún no confirman el horario, ni el escenario en el cual el artista realizará su show.

Lollapalooza Chile 2022 se llevará a cabo el 18, 19 y 20 de marzo, en el Parque Bicentenario de Cerrillos y contará con la presencia de artistas internacionales como Foo Fighters, Miley Cyrus y The Strokes, al igual que cantantes nacionales como Javiera Mena, la banda Saiko y Lucybell.