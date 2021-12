Alexis Sánchez confirmó que votará por Gabriel Boric: tenor nacional se unió a los artistas de música clásica que apoyan su candidatura

Ciudadano ADN conversó con el tenor nacional de Concepción Alexis Exequiel Sánchez, quien hizo su debutó en la ciudad alemana de Zarrentin am Schaalsee y que además se unió a la carta firmada por 230 artistas de la música clásica nacional en apoyo al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

El cantante lírico sostuvo que esta decisión de apoyar al abanderado del Frente Amplio “tiene que ver con el trabajo de muchos artistas clásicos. A diferencia de la concepción que tiene la mayoría de la ciudadanía, de que la música clásica es un arte que proviene de la élite y si bien ha estado asociado a ella por temas de desarrollo histórico y político, la música clásica desde su origen fue con un carácter popular”.

“En su tiempo, la gente cuando estaba en la ópera iba con el pollo asado a escucharla. A comer ahí. Era la teleserie del momento y la música clásica era la banda sonora de la época”, agregó.

Es más, el tenor detalló que “el amor de la música clásica, nace desde muchas personas que tenemos origen muy humilde. Lo cual significa estudiar música, buscar financiamiento para prepararnos, buscar becas para ir al extranjero y estudiar mucho”.

Con esperanzas puestas en Gabriel Boric

“Eso tiene un desarrollo en el tiempo, que en lo personal, somos muchas personas que pensamos que Gabriel Boric puede seguir prolongando y potenciando el desarrollo del descubrimiento de talento en la poblaciones, en lugares inaccesibles y llevar este arte donde no se escucha, pero que si se recibe muy emocionante”, describió Alexis Sánchez.

Además, manifestó que “más que tener una idealización del panorama político que podamos tener, va mucho de la mano de los artistas podemos hacer también. Es un tiempo donde requerimos replantearse las instituciones culturales, instituciones del Estado. Dentro de la cultura hay mucho que hacer, por la desprotección que hay en general en el mundo de la cultura”.

“Mi mayor esperanza es que se empiece a presentar algún sistema a nivel del Estado y que el Estado se haga cargo de la cultura. Son cosas que no pueden estar separadas de la mano del Estado. Y en ese sentido Gabriel Boric puede hacer algo potente y plantar la semilla de un sistema que proteja a los artistas y que expanda el arte como una herramienta educativa y de derechos de los ciudadanos”, añadió Sánchez.

De Concepción para el mundo

Yo empecé a cantar y mis primeros estudios con el maestro Carlos Bustamante en Concepción. Y siempre tuve la fortuna de tener becas. Después me ofrecieron ir al Teatro Municipal de Santiago, como cantante de apoyo. Y me establecí y empecé a hacer mi trabajo y postulé a una beca donde me dieron la posibilidad de ir a vivir y estudiar canto a Italia un año”.

El tener, se refirió al alcance de nombre que mantiene con el ídolo futbolístico nacional, Alexis Sánchez, y expresó: “Yo conozco a Alexis Sánchez. Mi familia me decía hay un niño que juega en Cobreloa que tiene tu mismo nombre. Yo supe de él desde mucho tiempo antes que fuera muy famoso y me causaba gracia. Es un nombre positivo, la gente lo asocia a algo lindo, sería fome tener otro hombre que no asocien a algo lindo”.

“Él es una figura famosa y yo soy una figura famosa dentro de lo mío, del mundo del arte. Llegó un momento cuando me anunciaron en la media luna de Rancagua, cuando hicimos la ópera Carmen y cuando dijeron Alexis Sánchez, se vino abajo y de ahí es Alexis Ezequiel Sánchez, o Ezequiel Sánchez en YouTube”, finalizó.