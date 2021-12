¿Chile en Eurovisión 2022? Javiera Mena postula para representar a España en el festival musical más grande de Europa

Eurovisión 2022 podría tener a una chilena entre sus participantes: la cantautora nacional Javiera Mena es una de las postulantes a representar a España en el festival musical más importante del Viejo Continente.

A través de sus redes sociales, la artista confirmó que fue preseleccionada por la cadena española RTVE con la canción “Culpa”, tema con el que peleará el cupo hispano en el Benidorm Fest, para acceder a Eurovisión 2022.

“¡Euforia! Es tan bonito que #Culpa una canción enteramente compuesta por mí, inspirada en un momento de mucha confusión, fue seleccionada para el #BenidormFest antesala de @eurovisiontve”, expresó Javiera mena en sus redes sociales.

Agregó que “me inspiré musicalmente por Schubert, el electro y el French house. Como latina me siento honrada y preparada de poder representar a España en @eurovision”.

El fallido historial de España en Eurovisión

Con punto fijo en Barcelona, Javiera Mena es una figura fundamental de la música latina en España y de hecho ha participado en grandes conciertos promocionales. Su arribo a Eurovisión no sólo está vinculado a su trayectoria musical, sino también a un despliegue que ha realizado la cadena estatal de radio y televisión para salir de los últimos lugares del festival.

Lo cierto es que España no ha tenido una historia muy afortunada en el megaevento continental. Es uno de los Big Five, el grupo de países que más aportan económicamente al festival, y tiene derecho a pasar directo a la final. Sin embargo, desde hace seis ediciones que no sale de los lugares 20.

Anteriormente, RTVE elegía a sus concursantes a través del talent show Operación Triunfo o por elección interna, aunque también realizaban presentaciones en vivo en las que elegían al ganador o ganadora. Ahora será el Benidorm Fest la instancia para escoger la canción que representará al país. La fecha aún no se ha fijado.

Eurovisión 2022 se realizará en Turín, Italia, el país ganador de la última edición. El grupo Måneskin se adjudicó el primer lugar en la versión 2021 en Rotterdam con “Zitti e buoni”. Cabe señalar que en 2020 no se realizó este festival, por primera vez, producto de la pandemia del covid-19.