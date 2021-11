“Volveremos a estar bien”: La banda nacional Saiko vuelve a los escenarios con nuevo concierto y sus integrantes originales

Ciudadano ADN conversó con la vocalista de la banda nacional Saiko, Denisse Malebrán, agrupación que vuelve a los escenarios en vivo con un concierto en el Teatro Coliseo este 16 de diciembre, titulado Volveremos a estar bien, haciendo un guiño a los difíciles tiempos que se han vivido durante la pandemia del covid-19.

La cantante se mostró muy emocionada de retornar a los shows en vivo, ya que la industria del entretenimiento fueron “los primeros en parar y los últimos en volver”, según explicó Malebrán, quien sostuvo que este tiempo fue “muy duro para todos los artistas escénicos. Y detrás de nosotros hay mucha gente, con equipos super grandes”.

Si bien Saiko se está preparando para este nuevo concierto, ya se han presentado en algunas regiones del país, situación que la vocalista describió como “muy emocionante”. “Los primeros conciertos eran como pura adrenalina. Con la piel erizada. Fue algo super loco. Pensé que iba podría ser algo super rutinario y normal, pero no. Me pegaron super fuerte los primeros shows“.

“La gente está en llamas”, expresó Malebán y explicó que “es bonito darse cuenta que cambió tu público. Que se amplió. Que es más joven, que son nuevas generaciones. Es super bonito. Es encontrarte con otra audiencia. No quedarse solamente con los de tu edad. Tengo público de todas las edades”.

El retorno del Coti

Además, Malebrán detalló que para este nuevo concierto, la banda contará con la participación de Luciano Rojas y la presentación estelar de Rodrigo “Coti “ Aboitiz, tecladista y fundador de Saiko, que vuelve a la banda y al país luego de vivir muchos años en el extranjero. “Vuelve el “Coti”, que ha estado viviendo fuera del país harto rato. Así que ahora lo tenemos de regreso. Son momentos para festejar y celebrar estos reencuentros”, manifestó la artista.

“Es un concierto para todas las edades. Así que es una buena oportunidad para ir con menores de edad. Aprovechen de ir en familia”, destacó la artista.

Respecto al concierto de Saiko, Malebrean reveló que “quisimos darle una mirada optimista. [bautizado] Volveremos a estar bien, entendiendo que estamos todos aprendiendo a vivir con esta pandemia. Y que hay que adaptarse a todas las cosas que están sucediendo. Aprovechando, armemos esto como un cierre de año que sea el inicio de una nueva etapa para todos nosotros”.

Además, con este nombre hacen referencia a la frase de la canción de 1999, Happy Hour, uno de los tantos hits de los 22 años de carrera de Malebrán. “Yo partí escribiendo el primer single de Saiko que se llama La fábula, que dice: “no me arrepiento si cambio para empezar”. Y fijate que cada vez que me ha tocado sortear cosas muy difíciles, cambios importantes en la industria y también cambios sociales importantes, me acuerdo de eso. Siendo tan chica, siempre tuve conciencia de que era adaptarse o morir, porque el cambio es lo único constante que tenemos los humanos”, explicó la cantante.

Un animal enjaulado

En cuanto a la pandemia, Malebrán sostuvo que “fue difícil” para ella, puesto que “no acostumbraba a estar en la casa. Yo me sentía como animal enjaulado. Tuve que adaptarme a lo más cotidiano que no es el fuerte mío. Para mi lo normal eran los fines de semanas, tipo jueves armar maletas y chao y no te veo hasta el lunes. Y eso, para mis hijas también era normal. Sorteamos bien con la pareja con las niñas. Nadie terminó peleando con nadie. Pero fue un desafío”.

A modo de risas, la artista nacional, desclasificó que aprendió a hacer pan, “como la mayoría de los chilenos. Porque no iba a estar sacando permisos para ir a comprar pan y pucha que es esencial el pan en la casa de los chilenos”. Y además detalló que lo que más hizo fue tejer: “Tejí como loca. Era como una terapia en realidad. Le hice chaleco a todas las guagua e hijos de todas mis amigas. Como que me puse al día con todos los regalos pendientes que tenía”.

¿Cómo y cuándo puedo ser parte de “Volveremos a estar bien”?

Volveremos a estar bien, es el retorno de la banda nacional Saiko a los grandes escenarios nacionales y se llevará a cabo en el Teatro Coliseo, el jueves 16 de diciembre a las 20 hrs.

El concierto de larga duración será un repaso por todas las canciones que han acompañado al público durante los últimos 22 años y aún cuenta con entradas disponibles a través del sistema Puntoticket y sus valores van desde $15.000 + cargo por servicio, hasta los $25.000 + cargo por servicio.

Desde la productora del evento anunciaron que todo público asistente al evento deberá contar con su pase de movilidad vigente y su mascarilla. En el ingreso al recinto se realizará la toma de temperatura correspondiente. Si los asistentes no cuenta con pase de movilidad, mascarilla o si tiene más de 37.8 de temperatura, no podrán ser parte “Volveremos a estar bien”.