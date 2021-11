Yamila Reyna se despidió de “MasterChef” tras accidente: “Lo entregué todo”

Yamila Reyna fue la última eliminada de MasterChef Celebrity Chile luego que sufriera un accidente en las instalaciones del programa.

En detalle, la concursante argentina se cortó uno de sus dedos mientras participaba en la competencia de eliminación. Tras el accidente, se informó que Yamila Reyna debió someterse a una operación en su dedo lo que le impidió seguir en MasterChef.

Es así como, hace algunas horas, la comediante se refirió a su reciente eliminación. “Qué te puedo decir… Primero que nada, ¡cómo lograron hacer que alguien como yo cocine! Era una resignación en mi vida y en la de mi gente”, comenzó.

“Qué hermosa experiencia Dios mío. Cómo olvidar cada instante, cada día, esa ‘puerta de los sustos’, las cajas sorpresa, esas que nos llenaban de intriga cada programa. Una experiencia que me re encontró con viejos amigos y me regaló otros tantos”, añadió la comediante.

“Me drama queen maravillosa Begoña Basauri, gracias por tanto, la Pepi Velasco y sus clases magistrales de cocina apasionada. La producción más ‘familia’ en la que he trabajado”, relató en una publicación compartida en su cuenta de Instagram.

Yamila también se refirió a los tres jurados del programa, los chefs Yann Yvin, Fernanda Fuentes y Jorge Rausch: “Un honor haber sido su alumna aprendiz, un tanto ansiosa e intensa, pero con las manos y el corazón llenos de pasión para mostrarles mi mayor respeto en cada desafío”.

“Lo entregué todo, me fui como una guerrera, con la frente en alto, delantal puesto y cómo se despide una reyna con mucho drama una gran sonrisa y siempre por la puerta ancha. ¿Y tal vez la vida me de una merecida revancha, o no? Lo dejo aquí y me retiro lentamente”, expresó la comediante.