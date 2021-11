Taylor Swift lanzó una nueva versión de “Christmas Tree Farm” con streaming exclusivo en Amazon Music

Cada vez queda menos para la navidad y el ambiente festivo ya se comienza a sentir. Es por esto, que Amazon Music anunció el lanzamiento de una nueva versión exclusiva de Christmas Tree Farm de la ganadora de 11 premios Grammy y única mujer en obtener tres veces el Álbum del Año: Taylor Swift.

La versión reinventada de Swift de su amado éxito navideño se grabó en Abbey Road Studios en Londres, y presenta un nuevo y hermoso arreglo respaldado por una orquesta de 70 músicos.

Christmas Tree Farm (Old Timey Version) (Amazon Original) de Swift ahora está disponible exclusivamente para todos los oyentes de Amazon Music a nivel mundial, incluso en audio espacial con Dolby Atmos y puedes acceder a ella por este link.

“Taylor Swift es un ícono que ha batido récords de streaming en Amazon Music a lo largo de los años, y esta temporada estamos encantados de llevar esta nueva y atemporal versión de ‘Christmas Tree Farm’ a sus fanáticos, mientras se reúnen con amigos y familiares para las fiestas”, expresó el vicepresidente de la industria de la música en Amazon Music, Ryan Redington.

It’s the holiday season (@taylorswift13’s Version) and she’s got a brand new track to celebrate. Listen to her Amazon Original “Christmas Tree Farm (Old Timey Version)” and leave us with your favorite T-Swift lyrics below ✨ https://t.co/rJe3nLC1Bo pic.twitter.com/IQoyna1ASI

— Amazon Music (@amazonmusic) November 22, 2021