Elton John volvió a ser número uno luego de 16 años con su disco grabado en plena pandemia

Luego de 16 años sin hacerlo, el cantante británico Elton John logró volver a ser número uno en las listas musicales de Reino Unido. De esta manera, su más reciente álbum llegó al top de lo más escuchado de ese país. Allí se incluye la colaboración musical con Dua Lipa: Cold Heart.

The Lockdown Sessions es el título del octavo álbum del artista que logra es récord de llegar al número uno en Reino Unido. Vale la pena destacar que este proyecto musical fue grabado durante la actual pandemia de coronavirus.

Este álbum de Elton John fue grabado cuando su gira de despedida fue pospuesta por la pandemia de Covid. Este disco presenta colaboraciones con los artistas Dua Lipa, Stevie Nicks, Gorillaz y Lil Nas X. Varios de estos duetos se hicieron a través de la plataforma Zoom.

Este es el video oficial de Cold Heart, de Elton John y Dua Lipa:

A sus 74 años, Elton John reveló en una reciente entrevista al respecto: “Al comienzo de mi carrera, a finales de los 60, trabajé como músico de sesión”, refiriéndose a los artistas independientes contratados para actuaciones en vivo. “Trabajar con diferentes artistas durante el encierro me lo recordó”, agregó.

Asimismo, el cantante indicó: “Llegué al punto de partida: volví a ser músico de sesión. Y fue una maravilla”. Es preciso comentar que Elton John es uno de los pocos artistas en haber logrado un TOP 10 en seis décadas distintas. De igual forma, el álbum tiene ya goza del primer lugar, con 31.000 ventas.

Sobre su dúo con Dua Lipa

Sobre su dúo con Dua Lipa, el artista indicó cómo llegó a la canción: “Pnau hizo Cold Heart, y me lo enviaron y pensé que esto es genial, pero necesitamos a alguien que cante la parte de Rocketman I think it’s gonna be a long, long time, porque yo ya la he cantado tantas veces“.

Además, aprovechó para elogiarla: “Dua Lipa, quien hizo nuestra transmisión del Oscar este año, la conocí, la aprecio, porque es tan brillante, humilde, talentosa y profesional. Estaba en Los Ángeles en mayo y la llevamos a cenar y mencionamos la pista”.

