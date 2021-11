“Canciones para conversar con la muerte”, el primer álbum solista de Pablo Ilabaca

Ciudadano ADN conversó con el músico nacional Pablo Ilabaca, quien lanzó su primer álbum solista titulado Canciones para conversar con la muerte, quien además se presentará este jueves en el Teatro Nescafé de las Artes y presentó una canción en vivo en nuestro estudio junto al acordeonista Martín Benavides.

El cantante chileno, explicó que este álbum “es una biografía quizás familiar, o relatos que han transcurrido a través de la historia de mi familia. Y también la relación que ha tenido la muerte o el emprendimiento o la transformación en la historia que han pasado mis familiares”.

“El disco Canciones para conversar con la muerte también habla del verbo transformar, de cómo podemos ser personas tangibles a no tocarnos en este espacio y seguir existiendo en un recuerdo en un foto, en una canción”, agregó.

Uno de los temas centrales del disco de Ilabaca, tal como lo dice su nombre, es la muerte. “Creo que es super interesante haber hecho este disco y hablar del tema de la muerte, en todas las entrevistas que he tenido tocamos el tema”, detalló Ilabaca.

Además, mencionó la costumbre de los chilenos de no hablar sobre la muerte y evitar el tema de conversación y explicó que “quizás queremos ser inmortales, no queremos envejecer, no queremos que nos salgan ni arrugas, ni canas. Yo creo quizás la gracias de la vida está en vivir cada momento y como te va llegando. Creo que mientras más conversamos el tema, que es un gran tema, nos empezamos a acostumbrar a la muerte”.

Asimismo, el artista se sinceró y expresó no tenerle miedo a la muerte, es más expresó: “sinceramente espero que cuando me llegue [la muerte] no quiero evitarla, quiero abrazarla y tomarle la mano”.

Teniente 1945

Dentro de las canciones del álbum, Canciones para conversar con la muerte, Ilabaca incluyó una canción titulada Teniente 1945, la cual le escribió a su madre, quien no conoció a su padre -abuelo del cantante-, puesto que perdió la vida en 1945, en la tragedia minera conocida como “La tragedia del humo del Teniente”.

“Antes de los 33 mineros, era como el top uno de las tragedia mineras. Fue una tragedia que ocurrió el 19 de junio de 1945, murieron cientos de personas, entre ellas mi abuelo, Salvador González. Y en el álbum hay una canción escrita para honrar su memoria. Yo la canto, pero estoy interpretando a mi abuelo como un fantasma que va a consolar a mi abuela después de haber muerto”, explicó el compositor.

El ex integrante de Chancho en Piedra, detalló que el proceso para crear Canciones para hablar con la muerte, “fue largo, de mucho trabajo, pero muy bonito. Logramos un muy buen resultado”. Además, Ilabaca definió al álbum como “un disco conceptual, para tomárselo con una copita de vino en la tarde y escucharlo, no es como para ir a bailar en una fiesta. A no ser que fuéramos a una fiesta de 1900”.

¿Cómo y cuándo puedo ser parte del show de Pablo Ilabaca?

Pablo Ilabaca se presentará en el Teatro Nescafé de las Artes, exhibiendo su recientemente estrenado álbum solista, Canciones para conversar con la muerte, este jueves 25 de noviembre a las 19:00 horas.

Aún hay entradas a la venta, por lo que si quieres ser parte de esta experiencia musical, puedes adquirir tu ticket a través de Ticketek, o en la boletería del Teatro Nescafé de las Artes (sin cargo por servicio) y los valores van desde los $10.000 hasta $25.300.

¡Y OJO! Ya que si quieres ser parte de este concierto en vivo debes contar con tu pase de movilidad y utilizar la mascarilla en todo momento.

