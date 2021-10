“Me pueden sentir a través de la música”: Paloma Mami estrenó nuevo single y agradeció la recepción de sus fans

Durante la noche del jueves, Paloma Mami estrenó lo que sería el primer tema de su nuevo disco. La canción titulada Cosas de la vida, se convirtió en su primer single, tras el éxito de Sueños de Dalí, su primer álbum.

La nueva creación tiene como argumento el no poder estar junto a tu alma gemela, y con esto, la incertidumbre sobre un posible reencuentro. Una de la sorpresas de la canción, es que la cantante, fue co-directora del nuevo video.

La también nominada al premio Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista, ya contempla cerca de 650 mil reproducciones y se encuentra posicionada número tres en tendencias musicales en YouTube.

“Siento que con esta canción, se demuestra en todo su esplendor la calidad vocal de la Palomita”, “Será un temazo, tengalo por seguro” y “El género urbano tiene un boom impresionante” fueron algunos de los comentarios recibidos por parte de la fanaticada en Youtube.

Paloma Mami: “Se siente muy mágico”

Bajo este contexto, la artista utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo que ha recibido tras el lanzamiento de su nueva canción.

“Agradecida por todo los preciosos comentarios que está recibiendo Cosas De La Vida no saben lo feliz que me hace ver q ustedes me pueden sentir a través de la música, se siente muy mágico” comenzó diciendo la cantante.

“El universo me bendijo con ustedes LXS AMOOO Y SIGAN STREAMANDOOOO” sentenció Paloma Mami haciendo referencia al estreno de su nuevo disco.

Agradecida por todo los preciosos comentarios que está recibiendo Cosas De La Vida ❤️‍🩹🛸🥺 no saben lo feliz que me hace ver q ustedes me pueden sentir a través de la música, se siente muy mágico 💫🌌 El universo me bendijo con ustedes 🌎🌟🙏🕊LXS AMOOO Y SIGAN STREAMANDOOOO pic.twitter.com/AZob5ceWVa — Paloma Mami (@palomamamicl) October 23, 2021

Cabe destacar que hace algunas semanas, la joven chilena nacida en Nueva York estrenó el videoclip de I love her, correspondiente al track número 9 de Sueños de Dalí, el cual fue lanzado el pasado 18 de marzo.

La propuesta audiovisual propone una estética surrealista que incluye algunos efectos especiales.