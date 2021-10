Charly García cumplió 70 años: cinco momentos inolvidables en la vida del ídolo argentino

Los 70 años de Charly García son sorprendentes para todo aquel que lo sigue más allá de la música. Sobre todo por esa vida al límite que mostró llevar en la época musicalmente más productiva. Bien sabemos en el continente del fervor irracional hacia los ídolos que tienen los argentinos, y la música, más los mitos alrededor suyo, no hicieron otra cosa que posicionarlo entre las grandes figuras del país trasandino.

Son al menos tres generaciones las que se han visto influenciadas por el compositor. Gustavo Cerati, Fito Paez y Luis Alberto Spinetta, por nombra a unos pocos grandes del espectáculo, no ocultaron nunca la admiración hacia García. Aquí dejamos cinco momentos que hicieron a Carlos Alberto García Moreno el mundialmente homenajeado hoy: simplemente Charly.

El noveno piso

Charly se hospedaba en un hotel de Mendoza. Era el año 2000 y los medios y admiradores lo seguían y buscaban. De pronto, y con una muy oportuna cámara de televisión grabando, se vio al músico lanzarse desde el noveno piso. En la imagen siguiente de la nota de televisión se ve a los fanáticos evidentemente preocupados acercarse al muro que separaba la calle de la zona de aterrizaje de Charly.

En 2018, en la serie documental “BIOS: vidas que marcaron la tuya”, puesto al aire por National Geographic, el cantante abordó por primera vez el acontecimiento. Era también la primera biografía autorizada por el músico.

“Me tiré por un policía. Me tiraba de los molinos de viento hacia la pileta, hace unos años. Al principio dudé y me pregunté si la embocaré. Y… ¡Paf!, la emboqué. Yo practicaba esos saltos, ¿vos te crees que estaba loco? No estoy loco, pero tenía un solo salto para hacer”, relató el músico. Y siguió: “¿sabes por qué me tiré? Porque me perseguía la policía. Había un policía abajo y no venía a decirme ‘eh, no se tire’. Entonces me tiré.

Seminare

Corría el 17 de octubre del año 2004 y en Buenos Aires entonces “no llueve, escupe”. Al menos así le pareció a Charly, quien daba un concierto épico, como si importara más la música que el tiempo.

El músico había llegado con cuarenta minutos de retraso al estadio Ferro, donde se realizaba el Quilmes Rock, pero valió la pena, al menos para sus seguidores: su show duró más de dos horas. Tanta fue la extensión, la euforia y la bella alineación de un ídolo con su público, que en un punto la productora tuvo que encender las presionar que al fin terminara.

En eso, interpretó “Seminare”. La presentación, o al menos lo que se ve en los registros, fue algo eterno.

“Por favor, lloren”

En 1995 el canal MTV mostraba música. También, desde un tiempo a esa parte, imponía su sello en una forma de tocar en vivo distinta, íntima y difícilmente replicable: los MTV Unplugged. Y claro, Charly tenía que tocar ahí.

En todo el show, uno de los momentos realmente emotivos, sobre todo para los más nostálgicos, fue cuando el también pianista compiló tres canciones de Serú Girán. “3 AM” fue la canción que cerró el emocionante compacto.

Cuando fue Dios

García nunca ha escondido su admiración por Marilyn Manson. Son ambos, de alguna forma, seres oscuros, incorrectos si se quiere. Han sostenido conversaciones telefónicas: entre los fanáticos es conocido un momento en los 90’s que intentan comunicarse.

Se trata de un registro del programa “El Rayo”. Allí, grabando a ambos intérpretes, uno en cada salida de la línea, intercambian algunas palabras en inglés. Manson, sin ir más lejos, le agradece los discos que le envió. Pero el momento eterno fue cuando la cámara se queda con Manson y el entrevistador, hacia el final del diálogo, le entrega un plato con el rostro de Jesús. Entonces Manson pregunta: “¿es este Charly García?”. Y bien sabemos que puede serlo.

Con el Flaco

“Sólo los ángeles van al infierno, dan batalla y vuelven airosos”. Así presentó Luis Alberto Spinetta a Charly en diciembre de 2009, cuando grabó Spinetta y las bandas eternas, un show en el Estadio José Amalfitani. Era el preludio para la interpretación de “Rezo por vos”.

Podríamos profundizar en la presentación, pero todo sería poco comparado con, primero, el registro audiovisual, y luego, esta crónica de Rolling Stone. Juzgue usted.

¡Feliz cumpleaños, Charly!