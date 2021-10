“Easy on me”: Adele lanzó nueva canción y video tras seis años de silencio

¡Se acabó el silencio! Tras seis años, Adele lanzó su nueva canción Easy On Me, el primer sencillo de su nuevo álbum titulado “30”.

La canción, junto con su respectivo video, fue estrenada en Chile durante la noche del jueves y ya cuenta con 22 millones de reproducciones en Youtube.

Durante esta semana, la cantante publicó esta noticia en sus redes sociales, en donde manifestó que: “He aprendido muchas verdades abrasadoras sobre mí misma en el camino. Me he deshecho de muchas capas, pero también me he cubierto de nuevas”.

Así mismo la intérprete de Someone Like You, expresó que su nuevo álbum tendrá nuevas canciones que hablan sobre el período más “turbulento” de su vida y de los cambios que ha debido enfrentar durante los últimos tres años.

Cabe recordar que la artista británica se separó durante el 2019 de Simon Konecki, con quien tiene un hijo de 9 años.

Hasta la fecha Adele solo ha adelantado que su nuevo álbum no contará con colaboraciones, por lo que mientras esperamos nuevas noticias, solo queda disfrutar de la nueva balada lanzada por la artista.

“30” será el cuarto trabajo musical de Adele, tras 19 (2008), 21 (2011) y 25 (2015), todos trabajos titulado con la edad respectiva de la cantante al momento de ser lanzados.

Easy On Me es el primer trabajo del nuevo álbum de Adele, el cual será lanzado el próximo 19 de noviembre.