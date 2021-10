Ansiedad y su baja de peso: Adele se refirió a los difíciles momentos de su vida en sincera entrevista para Vogue

Hace unos días que Adele viene sorprendiendo a sus seguidores, pues la cantante británica reveló un adelanto de su nuevo tema, Easy On Me, el cual llega a inaugurar su nuevo sello discográfico, y además propició una entrevista con la revista Vogue, instancia en la que se sinceró sobre diversos aspectos de su vida.

Tras seis años de silencio alejada de la música, la cantante habló sobre su ansiedad, la cual se originó tras su separación y que la motivó a adoptar una vida llena de ejercicios, los que revela, se convirtieron en una adicción.

Adele salió a la luz exponiendo una voz deslumbrante. La cantante enmudeció al mundo de la música con sus registros, y con la composición de sus canciones. Hoy, a sus 33 años, pareciera que la intérprete de Someone Like You se encuentra en su mejor momento, cúspide que logró alcanzar tras vivir una pseudo metamorfosis, marcada por un oscuro periodo de su vida: la ansiedad que padecía.

Hace un tiempo la ganadora de múltiples premios Grammy experimentó una serie de cambios de hábitos en su vida, lo que se originó tras el divorcio que vivió con el padre de su único hijo, Simon Konecki.

Portada Vogue: Adele en el otro lado

Los cambios que Adele ha experimentado en su vida, fueron revelados a la revista Vogue, medio que la mantiene en portada en dos potencias de forma simultánea, Reino Unido y Estados Unidos, situación que no había ocurrido nunca.

Durante esta oportunidad, quien logró posicionarse como una de las cantantes más relevantes del último tiempo, explicó cómo su necesidad por hacer ejercicio la ayudó a sobrellevar sus malos momentos.

“Me di cuenta de que cuando hacía ejercicio no tenía ansiedad. Nunca se trató de perder peso. Pensé que si podía hacer que mi cuerpo fuese físicamente fuerte, y puedo sentirlo y verlo, entonces tal vez algún día pueda hacer que mis emociones y mi mente sean físicamente fuertes“, comenzó revelando la cantante.

“Hubo mucha meditación, mucha terapia, y pasé mucho tiempo sola“, aclaró sobre la superación de sus días oscuros.

Bajo este escenario la artista habló sobre su círculo cercano, y el apoyo que le brindaron para poder combatir la angustia por la que estaba pasando.

“Pasaba una noche encantadora con mis amigos y luego me despertaba como si un tsunami viniera a por mí” dijo.

“Recuerdo estar sentada ahí afuera con dos de mis amigas y pensaba, ¿cuándo dejaré de sentirme así? Y ellas me decían que con el tiempo. Y yo les decía que sí, pero ¿cuánto tiempo?” agregó para la revista.

Aspecto físico y crítica: “Yo representaba a muchas mujeres”

“Mi cuerpo ha sido cosificado a lo largo de toda mi carrera. No sólo ahora. Comprendo que pueda haber sido toda una sorpresa”, explicó Adele con respecto a las consecuencias de los cambios de hábitos que experimentó en su vida.

“Entiendo por qué algunas mujeres se sintieron especialmente dolidas. A nivel visual, yo representaba a muchas de ellas, pero sigo siendo la misma persona. Lo peor de todo es que las conversaciones más brutales se produjeron entre otras mujeres acerca de mi cuerpo. Me sentí muy decepcionada, consiguió herir mis sentimientos” sentenció.