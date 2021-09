Columna de Ricardo Martínez: ¿Por qué I Still Have Faith In You es un Instant Classic y una Obra Maestra?

(un intento de análisis en borrador de la nueva canción de ABBA a casi cuarenta años de distancia)

Hace ya demasiados años encontré un blog de un doctorado en composición musical que había analizado y documentado las estructuras de todas las canciones de Los Beatles. La gran sorpresa que salía de la Caja de Pandora que resultaba aquella base de datos es que Los Beatles fueron mucho más experimentales y exploratorios en sus composiciones de lo que podía captar el oído desatento.

Las secuencias de estrofas, coros y middle eights, eran versátiles y variaban de tema a tema, alejándose de la fórmula que para Atlantic habían firmado y fichado Tom (Dowd) & Jerry (Waxler) cerca de un lustro antes de la entrada de la Invasión Británica a la escena del pop universal, a saber, la sucesión: Estrofa-Estrofa-Coro-Estrofa-Coro-Coro-Middle Eight-Coro.

ABBA facturó algo similar en los orígenes de Suecia como potencia mundial de la música popular. Aunque nunca separándose del todo de la “Solución Tom & Jerry”.

Hace 39 años la luz de ABBA se extinguió y durante lustros brilló bajo cuerdas hasta ser redescubierta por las comunidades LGBTTTIQA+, y en especial por “Priscilla, La Reina del Desierto“.

En el intertanto los procesos de creación de canciones y de producción del pop cambiaron para siempre. Tom & Jerry y Los Beatles y ABBA fueron guardados con sus Estrofas y Coros y Middle Eights en un gabinete, y ascendió la fórmula de un Hook tras otro, a menudo en diferentes intérpretes en un mismo tema bajo la enseña del ft., como ha documentado un reportaje de The New York Times que no tiene desperdicio, entronizado como estrella de la estructura al Drop, ese momento en que la canción alcanza el peak de intensidad en la pista de baile.

Y entonces ABBA regresó desde las arenas del tiempo.

Por lo suyo.

“I Still Have Faith In You”, el primero de los dos temas nuevos que lanzaron mundialmente ayer, responde a estos nuevos tiempos musicales -sin dejar de ser fiel a sus raíces- de una manera que no resulta sino magistral.

Jude Rogers, la crítica musical de The Guardian advierte en su análisis realizado a la velocidad del rayo que el tema se inicia con uno de los trucos más clásicos del cuarteto: principiar con una melodía instrumental que da la impresión de que estamos en medio de la obra y no en su comienzo. Y luego viene la voz de Agnetha (aunque el peso del tema lo lleva Ann-Frid) que casi recitando melodiza, “I Still Have Faith In You”.

La canción puede dividirse en tres “temas”, a los que suele llamárseles, en este tipo de análisis, temas A, B y C.

Son los siguientes:

Tema A: I Still Have Faith In You

Tema B: Do I Have It In Me?

Tema C: We Do Have It In Us

El Tema A corresponde a lo que Tom & Jerry consideraban la Estrofa, mientras que el Tema B sería, por su melodía más sutil y delicada, el Middle Eight; y, por su parte, el Tema C corresponde en propiedad al actual Drop. Sobre todo, porque se anuncia con un ascenso instrumental intenso y es donde Agnetha y Ann-Frid extreman su performance vocálica.

Estos tres temas solo aparentemente parecen ser parte de la Fórmula ABBA tradicional de los setenta e inicios de los ochenta, porque la manera como las repeticiones de los mismos de alternar en “I Still Have Faith In You” resulta asimismo sumamente contemporánea.

Eso, al punto que, en el momento crucial de la canción, los tres Temas son entonados al mismo tiempo. En el fraseo de la penúltima estrofa del texto:

(I Still Have Faith In You)

And We Still Have It In Us

We’ve Only Just Arrived

(Do I Have It In Me?)

La manera como el anudamiento de los Temas A, B y C se desarrolla en el regreso de ABBA no sólo es emocionante, sino que de una inteligencia composicional y de atención a los nuevos valores musicales pop de hondo calado.

No por nada, si se pone la frase inicial de cada uno de los tres Temas (A, B y C), se descubre un mensaje secreto:

I Still Have Faith In You

Do I Have It In Me?

We Do Have It In Us

Que se puede traducir como:

Todavía tengo fe en ti

¿La tengo en mí?

¡La tenemos en nosotros!

O, “en nosotres”.

Lo que, además, es una respuesta al dolor de la canción clásica de ABBA con la que más hace intertexto esta nueva entrega, la desolada canción de ruptura, “The Winner Takes It All” (aunque huelga decir que los redobles de tambores de fondo de “I Still Have Faith In You” remiten a su vez a “Fernando”).

Nada. Como dije en la ADN este mediodía: “nunca subestimemos el poder de fuego de la Armada Musical Sueca”.

Gracias, ABBA, por la música.