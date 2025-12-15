;

Alerta roja en Constitución: voluntarios continúan combatiendo incendio forestal que lleva más de 24 horas activo

Según las autoridades, las llamas ya han consumido 50 hectáreas.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Más de 24 horas lleva en combate un voraz incendio forestal en la ciudad de Constitución, en la región del Maule.

Según detalló el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el siniestro ya ha consumido 50 hectáreas.

Por lo mismo, la localidad maulina se encuentra bajo alerta roja por este incendio forestal que se originó el sábado 13 de diciembre.

Revisa también:

ADN

Actualmente, trabajan en la emergencia el Cuerpo de Bomberos de Constitución, 4 Brigadas de CONAF, 6 Brigadas y 7 técnicos Arauco, 2 Arauco (semiprofesionales empresas silvícolas), 2 CMPC, 4 técnicos CONAF, 2 Aviones Cisterna Arauco y 2 helicópteros.

Además, se encuentran gestionando otros recursos el personal de la Municipalidad de Constitución, además de funcionarios de Senapred y CONAF.

El llamado de las autoridades para estas incidencias es evitar realizar acciones temerarias, actuar con calma y seguir las instrucciones de los equipos de respuesta y autoridades.

Contenido patrocinado

&#039;Cuestión muy fuerte llegaría a Chile&#039;: Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

'Cuestión muy fuerte llegaría a Chile': Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

&#039;Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana&#039;

'Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana'

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira &#039;Run For Your Lives&#039;

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira 'Run For Your Lives'

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a &#039;EL ALMACÉN #09&#039;

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a 'EL ALMACÉN #09'

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad