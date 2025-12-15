Alerta roja en Constitución: voluntarios continúan combatiendo incendio forestal que lleva más de 24 horas activo

Más de 24 horas lleva en combate un voraz incendio forestal en la ciudad de Constitución, en la región del Maule.

Según detalló el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el siniestro ya ha consumido 50 hectáreas.

Por lo mismo, la localidad maulina se encuentra bajo alerta roja por este incendio forestal que se originó el sábado 13 de diciembre.

Actualmente, trabajan en la emergencia el Cuerpo de Bomberos de Constitución, 4 Brigadas de CONAF, 6 Brigadas y 7 técnicos Arauco, 2 Arauco (semiprofesionales empresas silvícolas), 2 CMPC, 4 técnicos CONAF, 2 Aviones Cisterna Arauco y 2 helicópteros.

Además, se encuentran gestionando otros recursos el personal de la Municipalidad de Constitución, además de funcionarios de Senapred y CONAF.

El llamado de las autoridades para estas incidencias es evitar realizar acciones temerarias, actuar con calma y seguir las instrucciones de los equipos de respuesta y autoridades.