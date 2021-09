Regreso a lo grande: ABBA anunció nuevo álbum, lanzó dos singles inéditos y harán concierto “virtual”

Para muchos fue una larga espera, distintas generaciones unidas por el recuerdo y la potente influencia del pop: lo cierto es que ABBA, luego de cuatro décadas desde su separación, está de vuelta y a lo grande.

El cuarteto sueco conformado por Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Anderson y Anni-Frid “Frida” Lyngstad se reunió una vez más en el estudio para grabar lo que es su primer single, “I Still Have Faith in You”, cuya letra hace referencia a su carrera, la nostalgia del éxito que tuvieron en distintas latitudes y además el sentimiento que caracteriza este encuentro.

En las plataformas digitales no sólo está disponible esta canción, sino también “Don’t Shut Me Down”, cuya sonoridad remite a las canciones más exitosas del grupo, con una calidad renovada y moderna.

Y hablando de modernidad, los singles no fueron la única sorpresa del regreso de ABBA. El videoclip de “I Still Have Faith in You”, en los minutos finales, muestra la reproducción digital del grupo, utilizando efectos especiales.

Para ello, un grupo importante de técnicos trabajó junto a cada integrante para captar cada uno de sus gestos, y trasladarlos a animaciones que reproducen la apariencia que tenía el grupo a fines de los 70, la etapa de su apogeo.

Por cierto, estas animaciones formarán parte del “concierto virtual” que prepara el grupo y que se realizará en Londres. En el sitio oficial también está disponible el pre-order de “Voyage”, el nuevo disco del cuarteto.

Mientras tanto, ya es posible disfrutar de nuevas canciones de ABBA, que conservan el espíritu de aquellos tiempos en que Suecia echó raíces en el pop e influenció a toda una generación de artistas y grupos.

Escucha aquí el single que marca el regreso de ABBA: