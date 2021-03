Gorillaz es criticado por sus fans luego de ingresar al mundo de las criptomonedas

Gorillaz está siendo duramente criticado en redes sociales, luego de anunciar su ingreso al mundo de las criptomonedas.

La banda británica puso a la venta un NFT (token no fungible) en celebración del aniversario número 20 de su primer disco, con el fin de sorprender a sus fans.

Sin embargo, muchos de ellos comenzaron a criticarlos por dañar el medio ambiente, ya que, según la revista Wired, la criptomoneda tendrá un impacto muy negativo en el cambio climático.

Esto, debido a la gran cantidad de energía que se gasta para producirla.

Además, las críticas hacia Gorillaz también se basan en el hecho de que, en 2010, el grupo lanzó el álbum Plastic Beach, que trató temas como el ambientalismo y la devastación de la tierra.

im seriously so sad and disappointed by gorillaz doing NFTs. they made an entire album about the environment ten years ago but now don't hesitate to do somethimg that helps destroy the environment to make money

— 🦍 sari 🦍 (@harvestkitty) March 26, 2021